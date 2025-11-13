Megdöbbentő részletek derültek ki a budapesti tömeges ételmérgezésről: ez okozhatta hatszáz gyerek megbetegedését

A lap információi szerint a november 6-i budapesti tömeges ételmérgezés egyik kórházba került áldozatánál calicivírust és Staphylococcus baktériumot azonosítottak a hatósági vizsgálatok.
A megbetegedések száma időközben már a hatszázat is meghaladta, a betegek közül nyolcvanan a Heim Pál kórházban részesültek ellátásban.
A hányással, hasmenéssel és kiszáradással járó tünetek forrása feltételezhetően a XIII. kerületi önkormányzattal szerződésben álló közétkeztetési cégcsoport egyik főzőkonyhája lehetett, ahonnan több oktatási intézménybe szállítottak ételt.
Az eset kivizsgálásában a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a fővárosi kormányhivatal is részt vett. Az érintett főzőkonyhát már november 7-én bezárták és fertőtlenítették, a mintákat soron kívül elemezték.
A lap megtudta, hogy egy megbetegedett kislány édesapja nem várta meg a központi vizsgálatok eredményét, és magánúton készíttetett széklettenyészetet. Az első laboreredmény már kimutatta a calicivírus jelenlétét, amit később az NNGYK hivatalos tesztje is megerősített. Ezen felül a gyógyszerészeti központ Staphylococcus aureus baktériumot is azonosított a mintában, és vizsgálta az ételmérgezéses tüneteket kiváltó enterotoxin termelés szintjét is.
A calicivírus széklettel, székletmaradványokkal való érintkezés útján terjed, és rendkívül fertőző.
A fertőzés forrása lehet egy kézmosást elmulasztó személy, tüsszentés, vagy fekáliával szennyezett zöldségek, gyümölcsök is. A Staphylococcus baktérium szintén előfordulhat ürülékben, de az emberi orrnyálkahártyában is megtelepszik, és cseppfertőzéssel terjed.
