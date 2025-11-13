Megjött a rendelet az árrésstop módosításáról

A kormány csütörtök este kihirdetett rendelete újabb három hónappal,

2026. február 28-ig hosszabbítja meg az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árréskorlátozást.

Az intézkedés eredetileg november végén járt volna le, ezt tolták ki most a téli időszakon túlra.

A rendelet nemcsak az időbeli hatályt hosszabbítja meg, hanem a termékköröket is módosítja. Az élelmiszerárakat szabályozó tavaszi rendelet melléklete több ponton átíródik, így december 1-jétől újabb tételek kerülnek be a hatály alá.

Az újonnan érintett termékek között egyszerre jelennek meg friss húsok, tejtermékek és alapvető zöldségek-gyümölcsök.

Decembertől az árrésstop alá tartozik a marha fehérpecsenye és felsál, a sertésmájas és májkrém, továbbá a félkemény sajt, a sajtkrém és a kenhető sajt. A friss termékek listája több, a téli időszakban különösen keresett gyümölcsöt is tartalmaz.

A szabályozás kiterjed az almára, körtére, szilvára és szőlőre, valamint olyan zöldségekre is, mint a fejeskáposzta, paradicsom, vöröshagyma és zöldpaprika. Emellett bekerül a babák számára készült bébiétel is, amely a kormány szerint szintén indokolttá tette az árréskorlátozást. A kabinet korábban azzal érvelt, hogy ezekben a kategóriákban is jelentős, a nemzetközi átlagot meghaladó áremelkedés volt tapasztalható.

A drogériai termékekről szóló májusi rendeletet szintén meghosszabbították 2026. február végéig, így a tisztító- és higiéniai termékek árképzésére is tovább érvényesek a korlátozások. A most megjelent módosítások többsége már pénteken hatályba lép, míg a termékkörök bővítésére vonatkozó részek majd csak december 1-jén.

