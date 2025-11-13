Óriási kereslet az állampapír-aukciókon, emelkedő hozamok mellett zsákolt be az ÁKK

Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek. A kereslet bőséges volt, az ÁKK a meghirdetett mennyiségnél többet is fogadott be. A hozamok viszont emelkedtek.

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 81,77 milliárd forint volt, így a lefedettség 409% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 35 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,98% és 7,02% között szórt, az átlaghozam 7% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 16 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt nagyobb.

Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 60,5 milliárd forint volt, így a lefedettség 242% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 30 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,45% és 6,48% között szórt, az átlaghozam 6,47% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 16 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt kisebb.

A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 27,06 milliárd forint volt, így a lefedettség 271% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,5% és 6,52% között szórt, az átlaghozam 6,51% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 10 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt kisebb.

A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az állampapírpiacon érdekes folyamatok zajlanak. A bankok elkezdték felpörgetni a vásárlásaikat, amivel minimalizálni tudják a bankadó mértékét - ez várhatóan majd decemberben lesz igazán intenzív, de az elmúlt hetek megnövekedett kereslete (akár közvetlenül, akár közvetve) érzékelhető volt a piacon. Eközben az elmúlt napokban hozamemelkedés történt a másodlagos piacon, ami elsősorban a kormány megemelt hiánycéljaira reagált. Vagyis az állampapírpiacot egyszerre jellemzi jelenleg a bőséges kereslet és az emelkedő hozam.

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2025-11-13 10Y 2035/A 20 000 81 770 35 000 7,02 7,00 6,98 2025-11-13 5Y 2031/B 25 000 60 500 30 000 6,48 6,47 6,45 2025-11-13 3Y 2029/C 10 000 27 062 10 000 6,52 6,51 6,50 2025-11-11 3M D260318 20 000 16 172 12 000 6,28 6,26 6,00 2025-11-06 12M D261028 30 000 34 579 28 000 6,33 6,27 6,15 2025-11-05 6M D260624 20 000 11 991 5 500 6,21 6,19 6,10 2025-10-22 15Y 2041/A 10 000 40 650 20 000 7,10 7,09 7,07 2025-09-25 20Y 2051/G 10 000 42 090 20 000 7,28 7,27 7,25 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

