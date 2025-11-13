Óriási kereslet az állampapír-aukciókon, emelkedő hozamok mellett zsákolt be az ÁKK

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 81,77 milliárd forint volt, így a lefedettség 409% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 35 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,98% és 7,02% között szórt, az átlaghozam 7% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 16 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt nagyobb.
Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 60,5 milliárd forint volt, így a lefedettség 242% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 30 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,45% és 6,48% között szórt, az átlaghozam 6,47% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 16 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt kisebb.
A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 27,06 milliárd forint volt, így a lefedettség 271% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,5% és 6,52% között szórt, az átlaghozam 6,51% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 10 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt kisebb.
A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
Az állampapírpiacon érdekes folyamatok zajlanak. A bankok elkezdték felpörgetni a vásárlásaikat, amivel minimalizálni tudják a bankadó mértékét - ez várhatóan majd decemberben lesz igazán intenzív, de az elmúlt hetek megnövekedett kereslete (akár közvetlenül, akár közvetve) érzékelhető volt a piacon. Eközben az elmúlt napokban hozamemelkedés történt a másodlagos piacon, ami elsősorban a kormány megemelt hiánycéljaira reagált. Vagyis az állampapírpiacot egyszerre jellemzi jelenleg a bőséges kereslet és az emelkedő hozam.
|Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Meghirdetett mennyiség (m Ft)
|Benyújtott mennyiség (m Ft)
|Elfogadott mennyiség (m Ft)
|Max hozam
|Átlag hozam
|Min hozam
|2025-11-13
|10Y
|2035/A
|20 000
|81 770
|35 000
|7,02
|7,00
|6,98
|2025-11-13
|5Y
|2031/B
|25 000
|60 500
|30 000
|6,48
|6,47
|6,45
|2025-11-13
|3Y
|2029/C
|10 000
|27 062
|10 000
|6,52
|6,51
|6,50
|2025-11-11
|3M
|D260318
|20 000
|16 172
|12 000
|6,28
|6,26
|6,00
|2025-11-06
|12M
|D261028
|30 000
|34 579
|28 000
|6,33
|6,27
|6,15
|2025-11-05
|6M
|D260624
|20 000
|11 991
|5 500
|6,21
|6,19
|6,10
|2025-10-22
|15Y
|2041/A
|10 000
|40 650
|20 000
|7,10
|7,09
|7,07
|2025-09-25
|20Y
|2051/G
|10 000
|42 090
|20 000
|7,28
|7,27
|7,25
|2025-02-13
|30Y
|2051/G
|10 000
|14 610
|10 000
|6,97
|6,94
|6,93
|Adatok forrása: ÁKK.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: Olena Ruban
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Légtérzárat rendelt el Kína: fontos akció állhat a háttérben
Holnap lép életbe.
Kimondta a NATO egyik legerősebb tagja: még ennyi ideig húzódhat a háború Ukrajnában
Így terveznek Kijevben?
Vállalásokat tett a Lidl
Megegyeztek a versenyhivatallal.
Pocsékul teljesít a brit gazdaság
Kiábrándító GDP-adat érkezett, a Jaguár a fő felelős.
Kimondta Amerika: ennyi volt, elmentek a falig - Nincs több fegyver az orosz gazdaság bedöntésére
Megtették, amit mindenki kért, nincs tovább.
A műtárgy, mint a vagyontervezés feltörekvő eleme
Beszámoló a VII. Műtárgybefektetési Konferenciáról
Ennyi volt: 200 év után nem vernek többet az ikonikus amerikai pénzérméből
Végleg leállt a gyártás.
Azt állítják az oroszok, hatalmas harctéri siker küszöbén állnak – A sorsdöntő erődváros csaknem egésze már az övék?
Állítólag 90 százaléknál tartanak.
Mire jó a ragacsosságmutató?
A ragacsosságmutató szerint a hőérzet extrém mértékű lehet alacsonyabb hőmérséklet mellett is, ha magas a páratartalom.
A vagyonadó elviselhetetlen könnyűsége — avagy miért terjed a szegénység gyorsabban, ha meg akarják fékezni
Kiengedjük a tőkét a kalitkából, de zsinór van a lábán és jöhet a finánc? A vagyonadó alapötlete nem tűnik rossznak, de a megvalósítása annál inkább.... The post A vagyonadó elviselhete
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
Akár több százezer forintot spórolhatsz az életbiztosításon, ha még idén megkötöd
Az életbiztosításoknál kulcsfontosságú az életkor: minél idősebben köti meg valaki, annál magasabb lesz a havi díj. Igen ám, de jellemzően nem a tényleges életkor számít, hanem a naptári
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
ÁNYK helyett ONYA - új korszak a NAV online nyomtatványának kitöltésében
A NAV által üzemeltetett online nyomtatványkitöltési felületekben a jelentős fejlesztés történt: az általános keretprogramon alapuló Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) hely
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?
A Global Insight új adásában Matura Tamás Kína-szakértővel elemzünk.
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.