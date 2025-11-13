Összeomlik idén a polar vortex? - Megszólaltak a szakértők, kiderült, milyen tél várhat ránk

Hideg telet jósolnak az északi féltekére
Ahogy arról a napokban mi is beszámoltunk, hazai és nemzetközi szinten is hírek érkeztek azzal kacsolatban, hogy az előttünk álló tél különösen hideg időjárást hozhat magával. A Bloomberg egyik nemrég megjelent cikke arra is felhívja a figyelmet, hogy az Egyesült Államokban, illetve Ázsia és Európa egyes részein várható hideg időjárás még
a téli fűtési költségekre is hatással lehet, így magasabb áram- és földgázárakat eredményezhet, főleg a tengerentúlon.
Az USA-ban – bár országosan eltérő lehet az idei télen várható hőmérséklet szintje – általánosan valamivel hűvösebb lehet az átlagosnál az idei télen, az előrejelzések alapján így mindenképpen hidegebb lehet az évszak, mint a tavalyi. Az elemzések szerint a közép-nyugati államokban a háztartások várhatóan 2%-kal többet költenek majd gázfűtésre, míg az elektromos fűtés költsége – amelyet főként az USA déli részén használnak – körülbelül 4%-kal emelkedhet.
Az Egyesült Államok közép-nyugati részét már meglehetősen korán, ezen a héten elérte egy jelentős hidegbetörés, Michigan államban, valamint New York városában pedig már jelentős mennyiségű hó is hullott a héten.
Upstate New York was blasted by heavy lake-effect snow Tuesday as an arctic outbreak sent temperatures 15–25 degrees below average across the eastern US. pic.twitter.com/60ldi4MPqI https://t.co/60ldi4MPqI— New York Post (@nypost) November 11, 2025
Európára nézve, bár a hosszú távú előrejelzések szerint nem lesz átlag alatti az átlaghőmérséklet a tél folyamán,
egyre több bizonyíték utal arra, hogy az enyhe időt gyakori, időszakos hidegbetörések szakíthatják majd meg az előttünk álló hónapokban.
Mi az a polar vortex?
A rövid távú, néhány napot előrejelző időjárás-jelentések esetén nehéz lenne bármilyen összefüggést keresni több kontinens időjárási mintázatai között. Azonban a hosszú távú (akár egy teljes évszakot felölelő) előrejelzések, nagyobb, globális klímajelenségek által előidézett időjárási trendekre támaszkodnak, amelyek a Föld északi féltekén akár többfelé is eredményezhetnek időjárási anomáliákat. Az előttünk álló rendkívül fagyos télről szóló elemzésekben, az időszakosan jelentkező hidegbetöréseket általában
a sarkkörök fölött kavargó, úgynevezett polar vortex (poláris örvény, vagy sarki örvény) viselkedéséből vezetik le a kutatók.
A sarki örvény egy nagy, ciklonális terület, amely az északi félteke felett forog. Az örvény a földfelszíntől egészen a sztratoszféra felső határáig, több mint 50 kilométeres magasságig terjed, és minden évben ősszel alakul ki mindkét féltekén, tehát egy szokásos jelenségnek mondható.
A téli félévben, amikor a régiót már alig vagy egyáltalán nem éri napsugárzás, a hideg légtömeg éles határvonal mentén még inkább elkülönül a szubtrópusitól. Ezt a folyamatot erősíti egy gigantikus örvénylő mozgás is: egy hatalmas hideg levegő hengert vagy búgócsigát kell elképzelnünk, ami minél gyorsabban forog, annál stabilabb
– mondták el a Portfolio-nak a Weather on Maps szakemberei.
The 3D Polar Vortex (150mb-1mb, colors are temps) as seen in the 12z GFS forecast, which has a zonal wind reversal, and by definition, an official SSW (sudden stratospheric warming) event. Not to say that this forecast will stick, but I just decided to use this run to make a 3D… pic.twitter.com/xm1ftJaqT5 https://t.co/xm1ftJaqT5— Andrej / severe-weather.eu (@Recretos) November 10, 2025
Hogyan lehet a polar vortex a mi időjárásunkra is hatással?
Némileg leegyszerűsítve tehát, mikor a sarkörök feletti légáramlatok kellően erősek a tél folyamán, az erős örvényben a hideg levegő lényegében „csapdába esik” a sarkkörök felett.
A mindennapokban épp ezért, viszonylag kevés szó esik poláris örvényről, mikor a rendszer stabil állapotban van, ugyanis ebben az esetben zömében lakatlan, sarkvidéki területek felett tartja a fagyos légtömegeket.
A polar vortex hatása akkor válik számunkra Európában, illetve főleg az Egyesült Államokban érezhetővé, mikor az örvény áramlási sebessége meggyengül, vagy akár a teljes örvény szétesik.
A szakértők magyarázata szerint, ha a magaslégkörben lassulni kezd az áramlás, akkor az örvény szabályossága megbomlik, hektikussá válik, aminek következtében a hideg utat talál magának dél felé, időszakos hidegbetöréseket okozva az északi félteke egyes területein – akár Közép-Európában is.
Érdemes azt is megemlíteni, hogy hasonló örvény helyezkedik el a déli sarkkör felett is, azonban az jóval stabilabb, és az Antarktisz körüli kiterjedt óceánok miatt elszigeteltebb is, így ritkábbak és kisebb térségre kiterjedők a lakott területeket érintő hatásai.
Nem az a ritka, hogy összeomlik a sarki örvény, hanem az, hogy ilyen korán történik meg
A Severe Weather Europe meterorológiai szakblog frissen közzétett elemzésében arra mutat rá, hogy az előrejelzések szerint a sarki örvény a szezonban először november második felében, 26-a környékén gyengülhet meg jelentősebben, amelynek nagyjából 5-10 napon belül lehetnek felszíni hatásai.
A fenti ábrán is jól látszik, hogy míg az következő napokban az Északi-sarkon, Grönland felett a meleg levegő egészen magas légrétegekig eljuthat, addig a hideg légtömegek Franciaországot is elérik.
Amikor a poláris örvény szétesik, hasonlóan nagy kilengések, hullámzások, anomáliák válnak jellemzővé szerte az északi féltekén.
"Ami a poláris örvény legyengülését illeti, egyáltalán nem mondható ritkának a folyamat, legalább minden második, harmadik évben történik hasonló. Sokszor nem az egész télre van hatása, inkább csak néhány hétre, egy hónapra" – elemezték a helyzetet a Weather on Maps meteorológusai.
A szakemberek szerint a jelenség ténye nem tekinthető különlegesnek, ugyanakkor
az szokatlannak számít, hogy a polar vortex meggyengülése ilyen korán, már novembereben következik be.
A folyamat inkább a téli időszak vége felé szokott végbemenni, azonban példátlannak a jelenlegi helyzetet sem lehetne nevezni.
A legfrissebb időjárás-előrejelzések szerint a poláris örvény meggyengülése már jövőhéten is érzékeletheti hatását Magyarországon: a következő napokban egy kiterjedt barikus teknő nyugati oldalán több hullámban érkezik a sarkvidéki eredetű hideg levegő Európa nyugati felébe. A képződmény a jövő hét elején kelet felé tolódik, így a sarki eredetű légtömegek érhetik majd el hazánkat.
Magyarország téli időjárására nézve nem lehet még biztosat mondani
Ahogy már említettük, a poláris örvény gyengülését sokan kötötték össze egyértelműen a Magyarországra vonatkozó, teljes télre hideget jósoló előrejelzésekkel – ugyanakkor a szakértők szerint a jelenség hazánkra gyakorolt hatásairól nem lehet még messzemenő, biztos következtetéseket levonni.
A Weather on Maps meteorológusai kiemelik, hogy a polar vortex jelenleg a mérések alapján teljesen átlagos (stabil képet mutat), ezért bármilyen jövőre vonatkozó becslés csupán számítógépes szimulációk segítségével érhető el:
a szimulációk rendre azt mutatják, hogy az örvény már korán meggyengülhet, amit érdemes komolyan venni.
Ami a hatásokat illeti, nagyobb biztonsággal inkább Észak-Amerikára és Észak-Ázsiára lehet előrejelzéseket tenni.
Az USA például korán szembesülhet hidegbetörésekkel, de éppen a hektikussá váló légkör miatt a tél második felére már ennél is merészebb lenne állításokat megfogalmazni
– árulták el a szakemberek.
Közép-Európára, különösen Magyarországra nézve korántsem ilyen egyszerű pontos hosszú távú előrejelzést adni ez alapján. Míg Észak-Amerikába a sarki örvény gyengülése esetén akadálytalanul áramlik a fagyos levegő Kanada felől, addig Európában általában a kontinens „egyik fele hideget, a másik meleget” kap majd, az azonban megjósolhatatlan, hogy a határvonal hol fog majd meghúzódni. Hogy pontosan mikor is érheti el hazánkat jelentősebb hidegbetörés, azt leginkább csak a hagyományos középtávú, 7-10 napos előrejelzésekből tudhatjuk majd meg.
A szakemberek felhívják rá a figyelmet, hogy a hosszú távú prognózisok leggyakrabban matematikai-fizikai egyenletekkel dolgoznak.
Az előrejelzett valószínűségek, anomáliák a legtöbbször helytállók, mindössze egy gond van velük: mihez kezdünk az adatokkal? Mit mond egy átlagember számára, hogy a hőmérséklet 30 napos átlagának anomáliája +0,6 fok? Ez alapján nem lehet franciaországi síelést tervezni, de a rezsi kiadásokat is csak korlátozottan becsülhetjük meg.
– mondták el a Weather on Maps meteorológusai.
Egyre melegebbek a telek Magyarországon, nem kell nagy zimankó ahhoz, hogy „különösen” hideg legyen az idei évszak
Magyarország időjárása kapcsán a 2025-ös évben elsősorban nem az extrém hőmérséklet, hanem a különösen száraz klíma merült fel az elemzésekben. Az idei nyár hazánkban „mindössze” a hetedik legmelegebb volt, a tavalyi rekordmeleg évszak után, ugyanakkor a nyári hónapok folyamán súlyos aszályhelyzet alakult ki az országban, amely az Alföld egyes területein szinte az egész szezonban fennállt, nem érkezett kiadós mennyiségű csapadék, amely enyhíteni tudta volna.
A meteorológusok szerint novemberre és decemeberre nézve láthatóak az enyhülés jelei.
Lehet 1-2 hét ebben az időszakban, amikor a szokásosnál kissé több csapadék hull majd, ami legalábbis mérsékelheti a bajt.
Ennél távolabbra tekintve azonban szintén bizonytalanság jellemzi a hazánkat érintő előrejelzéseket.
Ami a téli hőmérsékletet illeti, érdemes áttekinteni, milyen idő jellemezte az elmúlt évek leghidegebb hónapjait és ezekhez mérten milyen körülményeknek is kellene előállniuk, hogy „különösen” hideg télről beszélhessünk.
A korábbi évek adatai alapján egyértelmű melegedő trend figyelhető meg az elmúlt 20 év során, a téli hónapokat nézve is. A melegrekordok száma jelentősen nő évről évre, a hidegrekordok pedig épp ellenkezőleg, eltűnőben vannak.
A fagyos napok száma (amikor a minimumhőmérséklet kisebb, mint 0) az elmúlt bő 100 évben mintegy harmadával csökkent, a havas napok száma pedig az elmúlt 10 évben zuhant be látványosan. Szinte minden telünk melegebb a 30 éves átlagnál, még úgy is, hogy a jelenleg alapként szolgáló 30 év már egy viszonylag enyhe időszakot, az 1991-2020 közötti éveket jelenti.
Ennek fényében a szakértők szerint már az is „különösen” hideg lenne, ha a múlt század közepén jellemző átlagokat regisztrálnánk, soknapos országos fagyok alakulnának ki, vagy egy-egy kiadós havazást követően a hótakaró napokig megmaradna.
Ahogy a legtöbb hőmérsékleti tényező (pl.: csapadék, viharok száma) esetén, a klímaváltozás a téli hőmérséklet tekintetében is leginkább a hirtelen jelentkező, gyorsan váltakozó szélsőségeket erősítheti: erős hidegbetörést csakhamar jelentős melegedés követhet amellett, hogy összességében az átlaghőmérséklet magasabb, mint az ipari forradalom előtt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Üzent a német kancellár a Zelenszkij körüli botrány miatt: ezt kell tennie az ukrán elnöknek, ha nem akarja elveszíteni a támogatást
A német kormányban aggódnak, hogy a korrupciós ügy alááshatja az Ukrajna iránti szimpátiát.
Megmozdultak az európai óriások, több száz millió eurót kap Ukrajna
Megszületett a megállapodás.
100 milliárddal megemeli a kormány a Demján Sándor Exportösztönző Hitelprogram keretét
Kimerült az EXIM-nél elérhető 600 milliárdos keret, a fele beruházásra ment.
Megerősítette Ukrajna: lecsapott a híres-neves Flamingo – Elképesztő videón a 900 km/órával süvítő rakéta kilövése
De nemcsak a Flamingót vetették be.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.
Mindenki maradjon csöndben, kérdezne valamit a dollár
Döntési pontnál vagyunk.
Wizz Air: ez már a fordulat?
Adjuk vagy vegyük az emelkedést?
Lépett az Európai Bizottság: vizsgálat indul az amerikai technológiai óriás ellen
Jogtalanul járhattak el.
Könnyített Otthon Start: minden, ami november 15-től változik a támogatott hitelben
Az Otthon Start program bejelentése óta számos ponton módosult, legutóbb az éjszaka megjelent kormányrendelet változtatott érdemben a támogatott lakáshitel feltételein. Ez alapján 2025. novemb
Mire jó a ragacsosságmutató?
A ragacsosságmutató szerint a hőérzet extrém mértékű lehet alacsonyabb hőmérséklet mellett is, ha magas a páratartalom.
A vagyonadó elviselhetetlen könnyűsége — avagy miért terjed a szegénység gyorsabban, ha meg akarják fékezni
Kiengedjük a tőkét a kalitkából, de zsinór van a lábán és jöhet a finánc? A vagyonadó alapötlete nem tűnik rossznak, de a megvalósítása annál inkább.... The post A vagyonadó elviselhete
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
ÁNYK helyett ONYA - új korszak a NAV online nyomtatványának kitöltésében
A NAV által üzemeltetett online nyomtatványkitöltési felületekben a jelentős fejlesztés történt: az általános keretprogramon alapuló Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) hely
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?
A Global Insight új adásában Matura Tamás Kína-szakértővel elemzünk.
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.