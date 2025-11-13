Régiós versenytársunk hátát nézi Európa a növekedési rangsorban

Az erős gazdasági teljesítmény a feldolgozóipar régiós gyengélkedése ellenére is kitart Lengyelországban - kezdik elemzésüket az ING Bank közgazdászai. Előzetes becslés szerint régiós versenytársunk GDP-je 2025 3. negyedévében 3,7 százalékkal nőtt éves összevetésben a második negyedévi 3,3 százalék után, így felülmúlta a térség országait (Csehország: 2,7 százalék, Magyarország: 0,6 százalék) és az EU-átlagot (1,5 százalék).
Az elmúlt egy évet tekintve csak Írországban regisztráltak gyorsabb gazdasági növekedést a lengyelnél (12,3 százalék), a szigetország gyors GDP-növekedést azonban főként az ottani multinacionális vállalatok jelenléte és az ebből fakadó elszámolási sajátosságok segítik, nem valós reálgazdasági hatások.
A magas éves ütemet részben a 2024 szeptemberi árvizek okozta tavalyi gyenge bázis magyarázza. A szezonálisan kiigazított negyedéves növekedési ütem 0,8 százalék volt, akárcsak a második negyedévben. Ez szintén az európai rangsor második helyére elegendő Lengyelország számára, itt egyedül a kifejezetten erős negyedévet maga mögött tudó Svédország előzi meg régiós versenytársunkat.
A felhasználási és termelési oldal szerinti részletes GDP-bontás december 1-jén jelenik meg.
A rendelkezésre álló indikátorok alapján az ipar a második negyedévhez képest javult, a kiskereskedelmi forgalom éves növekedése kissé lassult, az építőipar pedig továbbra is visszaesést mutat.
A szolgáltatások valószínűleg jó állapotban maradtak, érdemben támogatták a növekedést, bár az aktivitás elmaradt a várttól. Felhasználási oldalon a bővülést elsősorban az élénk háztartási fogyasztás húzta, amely várhatóan a második negyedévhez hasonló éves ütemben nőtt. Ezzel szemben a beruházások várt élénkülése késik, részben a hazai Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásaiból finanszírozott projektek lassú végrehajtása és szükséges felülvizsgálatai miatt.
A beruházások csúszása ellenére 2025-ben 3,5 százalékos GDP-növekedés várható. Az eddigi adatok azt mutatják, hogy a kormányzati gazdaságélénkítő program (RRF) ellenére is késik a beruházások felfutása, a magánfogyasztás korábbi várakozásokat meghaladó ellenálló képessége azonban ennek ellenére is dinamizálja a gazdaságot. Az RRF-végrehajtás menetrendje okot ad optimizmusra a 2026-os beruházási kilátásokkal kapcsolatban, ami még tovább élénkítheti az ország gazdaságát.
Lengyelország tartósan 3 százalék feletti növekedést érhet el, felülmúlva az EU-átlagot és a közép- és kelet-európai országokat, amelyek immár második éve maradnak el a várakozásoktól.
A robusztus bővülést látszólag nem kísérik jelentős külső vagy belső egyensúlytalanságok:
a folyó fizetési mérleg hiánya a GDP mintegy 1 százaléka, míg a fogyasztói árindex inflációja a jegybank 2,5 százalékos célja közelében alakul.
Érdemi különbség látszik ugyanakkor a közszféra és a hazai magánszektor között: előbbinél magas a hiány, utóbbinál alacsony a beruházási hajlandóság és magas a megtakarítás. Az ING Bank 2025-ös, teljes évre vonatkozó 3,5 százalékos GDP-előrejelzése változatlan maradt, 2026-ra pedig ehhez hasonló, 3,4 százalékos növekedési ütemre számítanak a szakértők. Egyedül a magas államháztartási hiány miatt várható költségvetési kiigazítás hozhat némi növekedési lassulást középtávon, de az erős magánszektor a szakértők szerint segíthet nagyobb megrázkódtatás nélkül kinőni az emelkedő államadósságot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Üzent a német kancellár a Zelenszkij körüli botrány miatt: ezt kell tennie az ukrán elnöknek, ha nem akarja elveszíteni a támogatást
A német kormányban aggódnak, hogy a korrupciós ügy alááshatja az Ukrajna iránti szimpátiát.
Megmozdultak az európai óriások, több száz millió eurót kap Ukrajna
Megszületett a megállapodás.
100 milliárddal megemeli a kormány a Demján Sándor Exportösztönző Hitelprogram keretét
Kimerült az EXIM-nél elérhető 600 milliárdos keret, a fele beruházásra ment.
Megerősítette Ukrajna: lecsapott a híres-neves Flamingo – Elképesztő videón a 900 km/órával süvítő rakéta kilövése
De nemcsak a Flamingót vetették be.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.
Mindenki maradjon csöndben, kérdezne valamit a dollár
Döntési pontnál vagyunk.
Wizz Air: ez már a fordulat?
Adjuk vagy vegyük az emelkedést?
Lépett az Európai Bizottság: vizsgálat indul az amerikai technológiai óriás ellen
Jogtalanul járhattak el.
Könnyített Otthon Start: minden, ami november 15-től változik a támogatott hitelben
Az Otthon Start program bejelentése óta számos ponton módosult, legutóbb az éjszaka megjelent kormányrendelet változtatott érdemben a támogatott lakáshitel feltételein. Ez alapján 2025. novemb
Mire jó a ragacsosságmutató?
A ragacsosságmutató szerint a hőérzet extrém mértékű lehet alacsonyabb hőmérséklet mellett is, ha magas a páratartalom.
A vagyonadó elviselhetetlen könnyűsége — avagy miért terjed a szegénység gyorsabban, ha meg akarják fékezni
Kiengedjük a tőkét a kalitkából, de zsinór van a lábán és jöhet a finánc? A vagyonadó alapötlete nem tűnik rossznak, de a megvalósítása annál inkább.... The post A vagyonadó elviselhete
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
ÁNYK helyett ONYA - új korszak a NAV online nyomtatványának kitöltésében
A NAV által üzemeltetett online nyomtatványkitöltési felületekben a jelentős fejlesztés történt: az általános keretprogramon alapuló Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) hely
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?
A Global Insight új adásában Matura Tamás Kína-szakértővel elemzünk.
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!