Világosan kimondta az amerikai külügyminiszter, mennyi időre szól Magyarország szankciómentessége

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán a kanadai Hamiltonban, a repülőtéren tartott sajtótájékoztatót a G7-országok külügyminiszteri találkozója után, ahol újságírói kérdésre válaszolva részletesen beszélt Magyarország orosz energiára vonatkozó szankciómentességéről is. A kérdés arra vonatkozott, hogy az Egyesült Államok által kiadott mentesség határozatlan idejű vagy időben korlátozott-e. Rubio közölte: „Az elnök döntése több részből áll. Az atomerőmű esetében, amely már építés alatt áll, és amelyet orosz vállalat tervezett és épített, engedélyezzük a befejezést, mert azt akarjuk, hogy Magyarország energiában önálló legyen” – kezdte válaszát.
Az olaj- és gázvezetékek esetében azonban egyéves hosszabbításról van szó, mivel gazdaságilag sokkoló lenne, ha azonnal le kellene válniuk. Ez az orosz export nagyon kis részét érinti, viszont a magyar import döntő hányadát, így a hozzáférés elvesztése komoly instabilitást okozna Magyarországon
– jelentette ki az amerikai külügyminiszter.
Rubio ezzel világossá tette, hogy az Egyesült Államok csak korlátozott, egy évre szóló mentességet adott az orosz olaj- és gázimportot érintő szankciók alól, míg a paksi bővítéssel kapcsolatos nukleáris projektre külön, befejezésre vonatkozó engedményt biztosítanak.
A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Washington célja nem Magyarország szankcionálása, hanem az ország stabilitásának megőrzése az átmeneti időszakban, miközben az orosz függőséget csökkenteni kell.
Rubio megjegyzései különösen fontosak annak fényében, hogy a magyar kormány a múlt héten azt közölte: Donald Trump amerikai elnök a washingtoni találkozón korlátlan időtartamra mentesítette Magyarországot az orosz olaj- és gázvásárlásra vonatkozó szankciók alól. A bejelentés után azonban több amerikai és nemzetközi hírügynökség – köztük a Reuters, a CNN és a BBC – is arról számolt be, hogy a Fehér Ház csak egyéves mentességről tájékoztatta a sajtót, és az erről szóló hivatalos engedélyt az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatal (Office of Foreign Assets Control, OFAC) fogja kiadni.
Korrábban arról a Portfolio-n diplomáciai források alapján írtunk, hogy a látszólagos ellentmondás egyszerű magyarázata az lehet, hogy az érdemi mentességet nem a politikai bejelentés, hanem az OFAC által kiállított engedély rögzíti majd, amelyet a magyar félnek hivatalosan kell kérelmeznie. Az ilyen engedélyeket az amerikai gyakorlat szerint évente felülvizsgálják, így formálisan mindig csak egyéves érvényességgel bírnak, még akkor is, ha politikai szinten hosszabb távú szándék áll mögöttük.
Azonban Rubio kijelentése alapján az USA csak ideiglenes, egyéves felmentést hajlandó adni – legalábbis egyelőre – az orosz olaj és gáz vásárlására vonatkozó szankciók alól.
Nem bánnak kesztyűs kézzel Oroszországgal
A sajtótájékoztatón Rubio több kérdésre is reagált Oroszországgal kapcsolatban. Elmondta, hogy az Egyesült Államok „már alig talál új területet, amit szankcionálni lehetne”, mivel a fő orosz olajvállalatokat és stratégiai ágazatokat már korábban érintették a büntetőintézkedések. Hozzátette, hogy a szankciók hatása csak idővel érezhető, de az amerikai kormány „kitart azok végrehajtása mellett”. Az árnyékflotta néven ismert, rejtett orosz olajszállítási hálózatról szólva kijelentette, hogy
ez elsősorban végrehajtási, nem politikai kérdés, és szerinte Európának nagyobb szerepet kellene vállalnia az ilyen ügyletek feltárásában, mivel ezek nagyrészt az európai vizeken zajlanak.
Az orosz befagyasztott vagyonok felhasználásával kapcsolatban Rubio úgy fogalmazott, hogy „a témát az amerikai pénzügyminisztérium kezeli, ezért nem kívánja megelőzni kollégája bejelentéseit”. Elmondta ugyanakkor, hogy Washington tisztában van az európai vitákkal, és több tagállam fenntartásaival a kérdésben. Hozzátette, hogy a befagyasztott orosz állami vagyonok felhasználásának „vannak nem szándékolt következményei”, így az amerikai kormány hivatalos álláspontja e kérdésben még formálódik.
A kelet-európai orosz katonai provokációkról szóló kérdésre Rubio kijelentette, hogy az Egyesült Államok „egyértelműen ellenzi az ilyen akciókat”, és „megingathatatlan elkötelezettséget vállal NATO-partnerei védelméért”. Hozzátette, hogy az orosz lépések „feleslegesen növelik a feszültséget, és potenciálisan szélesebb konfliktust szíthatnak, ami mindenkinek, Oroszországnak is, káros lenne”.
Címlapkép forrása: Soeren Stache/Dpa picture alliance via Getty Images
