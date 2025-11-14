Drasztikus döntést hozott az osztrák síparadicsom

A világhírű síközpont a Giggijoch és Gaislachkogel gondolaállomások közötti területen - amely lakónegyedeket és egy idősotthont is magában foglal - tiltja meg a nyilvános alkoholfogyasztást. Az intézkedés célja a zajszennyezés, a szemetelés és az éjszakai rendbontások visszaszorítása, amelyek egyre inkább megterhelik a helyiek és a turisták közötti kapcsolatot.

Sölden Ausztria egyik legnagyobb és leglátogatottabb téli úti célja, amely rendszeresen ad otthont az FIS Alpesi Sí Világkupa szezonnyitó versenyeinek. A két gleccsere, magashegyi terepei és élénk síélete miatt népszerű. Téli szezonban amikor a felvonók bezárnak, a tömegek a város keskeny főútján áramlanak a bárok, klubok és vendégházak felé.

Az újonnan elfogadott rendelet szerint

tilos nyitott üvegekben vagy poharakban alkoholt vinni vagy fogyasztani a kijelölt zónában.

A betartást biztonsági személyzet és helyi hatóságok felügyelik. Fontos, hogy a tilalom nem vonatkozik az éttermekre, a vendéglátóhelyek kültéri részeire és a szervezett rendezvényekre.

Ernst Schöpf polgármester hangsúlyozta, hogy a cél nem a síparadicsom ünnepi hangulatának tompítása.

Ami zavar, az az, amikor söröspoharak törnek össze az éttermek előtt

- nyilatkozta az ORF Tirolnak. Hozzátette, hogy az intézkedés célja visszaszorítani azt a szokást, hogy a látogatók itallal a kezükben "kóborolnak" a városközpontban.

Sölden nincs egyedül ezzel a problémával. Más tiroli üdülőhelyek - köztük Ischgl, St. Anton és Fiss - az elmúlt években hasonló korlátozásokat vezettek be, miközben a régió küzd a virágzó buliturizmus nem kívánt következményeivel.

