Forgalomkorlátozás várható az M0-s autóúton

MTI
Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozás várható szombaton az M0-s autóúton Halásztelek és Nagytétény térségében 7 és 17 óra között - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. pénteken az MTI-vel.
  • Azt írták, hogy a Deák Ferenc hídon (Hárosi Duna-híd) - az M0-s autóúton az M5-ös autópálya irányából az M1-es autópálya irányába - csak a legbelső forgalmi sávon haladhat a forgalom.
  • Az autóút jelentős forgalma miatt torlódások alakulhatnak ki - közölték.

