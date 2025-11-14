Jó hír érkezett Romániából

A román gazdaság a harmadik negyedévben kisebb pozitív meglepetést okozott. A gyorsbecslés 1,6%-os éves növekedést mutat, ami meghaladja a várakozásainkat, jóllehet negyedéves alapon továbbra is 0,2%-os visszaesést látunk, írja az ING Bank.

A korábbi adatok alapvetően a harmadik negyedéves stagnálással voltak összhangban. A kiskereskedelmi forgalom 0,2%-kal csökkent éves alapon, az ipari termelés 0,5%-kal bővült, míg az építőipar valószínűleg meglehetősen robusztus növekedést fog mutatni.

A munkaerőpiac ugyanakkor némi gyengülés jeleit mutatja: a foglalkoztatottak száma szeptemberben már hatodik hónapja csökkent, és a béremelkedés is egyre inkább egyszámjegyű, alacsony tartományba csúszik. Ez a kombináció várhatóan visszafogja a magánfogyasztást a közeljövőben, és a reálbér-növekedés még néhány negyedévig negatív maradhat, írja az ING.

Az Erste Bank elemzői megjegyzik, hogy az első három negyedév után a gazdasági növekedés éves alapon 0,8%, ami gyorsulást jelent az első két negyedév 0,3%-ához képest. A ma közzétett adatok alapján tartjuk a 2025-re vonatkozó 1,3%-os GDP-növekedési prognózisunkat - emelik ki.

Az ING a 2026-ra vonatkozóan 1,4%-os előrejelzést tart fent, míg az Erste 2,1%-os gazdasági növekedést vár. Úgy véljük, hogy a beruházások – különösen az EU-s források által támogatottak – kulcsfontosságúak lesznek a jövő évi GDP-növekedéshez, tekintettel arra, hogy a fogyasztás történelmi átlaghoz képest továbbra is gyenge maradhat. A reálbérek az elmúlt hónapokban negatív tartományba kerültek, és várhatóan a következő három negyedévben is ott maradnak.

