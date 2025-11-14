  • Megjelenítés
Kiderült, milyen időjárás lesz hétvégén
Kiderült, milyen időjárás lesz hétvégén

Portfolio
A hétvégén változékony, többnyire borult, párás, helyenként ködös időre számíthatunk, délen és délnyugaton viszont a felhőzet átmenetileg csökkenhet, napsütéses időszakok is előfordulhatnak. A szitálás, gyenge eső délen és északkeleten egyaránt előfordulhat, a szél délies, elsősorban délnyugaton élénk. Éjszakánként 2–7 fok körüli hőmérséklet, a nappalok pedig 6–20 fok közötti értékekkel várhatók a felhőzettől és napsütéstől függően.
  • Péntek este délnyugat, dél felől átmenetileg még szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, majd ismételten terjeszkedhet, újraképződhet a köd, illetve rétegfelhőzet, de délen, délnyugaton maradnak még hajnalban is derült tájak, írja a HungaroMet.
  • A ködös, rétegfelhős részeken szitálhat, de északkeleten néhol már gyenge eső sem zárható ki.
  • A délies szél főként délnyugaton lengedezhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 2 és 7 fok között alakul, de délnyugaton helyenként több fokkal enyhébb lehet az idő.
  • Szombaton marad a döntően borult, párás, helyenként ködös idő, délen, délnyugaton lehetnek kevésbé felhős, napos tájak, illetve időszakok.
  • A szitálás mellett helyenként gyenge eső is előfordulhat. A délnyugati szelet a déli megyékben kísérhetik helyenként élénk lökések.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul, de a kevésbé felhős, napos részeken ennél enyhébb idő várható.
  • Vasárnap dél felől felszakadozik, csökken a felhőzet, de az Északi-középhegység tágabb térségében még estig tarthatja magát a köd, illetve a rétegfelhőzet.
  • Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A déli, délnyugati szelet a déli országrészben élénk, néhol erős lökések kísérhetik.
  • Hajnalban 3, 10 fok várható. Kora délután a tartósan borult, párás területeken 6, 12, a naposabb részeken 13, 20 fokra van kilátás.

A címlapkép illusztráció.

