  • Megjelenítés
Maradt még horvát kuna érméd otthon? Már nem sokáig lehet beváltani!
Gazdaság

Maradt még horvát kuna érméd otthon? Már nem sokáig lehet beváltani!

Portfolio
A Horvát Nemzeti Bank (HNB) továbbra is biztosítja a kuna készpénz euróra történő ingyenes átváltását, de míg a bankjegyeket időkorlát nélkül, az érméket csak 2025. december 31-ig lehet beváltani - jelentette a Croatia Week.

A HNB szerdai közleménye szerint a pénzváltás a bank zágrábi központjában (Nikole Jurišića 17.) végezhető hétfőtől péntekig 8:30 és 15:30 között, vagy postai úton 14.999,99 kunáig, a feladó saját kockázatára.

Az átváltás a rögzített 1 euró = 7,53450 kuna árfolyamon történik.

A 15.000 kuna vagy annál nagyobb összegeket személyesen kell beváltani. A 40.000 kunát vagy 1.000 érmét meghaladó nagyobb tételek esetén előzetesen értesíteni kell a HNB-t.

A jegybank a sérült vagy foltos euró bankjegyeket és a forgalomra alkalmatlan euró érméket is beváltja az uniós és horvát szabályozásnak megfelelően. Az 1.000 euróig terjedő összegek személyesen vagy postai úton válthatók be, nagyobb összegek esetén előzetes bejelentkezés szükséges.

Még több Gazdaság

Tűzveszély miatt hívja vissza a Tesla a népszerű otthoni akkumulátorát

Elkapkodták az Apple 76 ezer forintos hordható telefontokját

Trump visszakozik és ez akár egy beismerés is lehet

A lopásgátló festékpatronok miatt sérült euró bankjegyek is beválthatók a belügyminisztérium vagy más releváns dokumentáció benyújtásával. Ha 100 vagy több ilyen bankjegyet váltanak be, bankjegyenként 10 cent díjat számítanak fel, kivéve, ha a sérülés bűncselekmény miatt következett be.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Már minden szerencsejáték?

Egyre inkább azt lehet látni, hogy minden alkalmazás, játék, de még a marketing akciók is valamiféle szerencsejáték elemet tartalmaznak. Coffeezilla videója alapján ma ezt a témát szeretné

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken
Visszahúzták a forintot
Itt a friss európai GDP-rangsor!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility