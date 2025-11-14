Maradt még horvát kuna érméd otthon? Már nem sokáig lehet beváltani!

A HNB szerdai közleménye szerint a pénzváltás a bank zágrábi központjában (Nikole Jurišića 17.) végezhető hétfőtől péntekig 8:30 és 15:30 között, vagy postai úton 14.999,99 kunáig, a feladó saját kockázatára.

Az átváltás a rögzített 1 euró = 7,53450 kuna árfolyamon történik.

A 15.000 kuna vagy annál nagyobb összegeket személyesen kell beváltani. A 40.000 kunát vagy 1.000 érmét meghaladó nagyobb tételek esetén előzetesen értesíteni kell a HNB-t.

A jegybank a sérült vagy foltos euró bankjegyeket és a forgalomra alkalmatlan euró érméket is beváltja az uniós és horvát szabályozásnak megfelelően. Az 1.000 euróig terjedő összegek személyesen vagy postai úton válthatók be, nagyobb összegek esetén előzetes bejelentkezés szükséges.

A lopásgátló festékpatronok miatt sérült euró bankjegyek is beválthatók a belügyminisztérium vagy más releváns dokumentáció benyújtásával. Ha 100 vagy több ilyen bankjegyet váltanak be, bankjegyenként 10 cent díjat számítanak fel, kivéve, ha a sérülés bűncselekmény miatt következett be.

