November 17-től megszűnik a különleges kedvezmény a BKK több járatán
Helyreállt a gyalogos közlekedés a Gubacsi hídon, ezért november 17-től megszűnik az ingyenes utazási lehetőség a Papírgyár és a Sósfürdő megállóhelyek között - írja a BKK.

A júliusban történt hídszerkezeti beszakadás miatt korábban lezárták a Csepelt és Pesterzsébetet összekötő Gubacsi híd gyalogos járdáját. A gyalogos forgalom biztosítása érdekében a Budapest Közút új átkelőhelyet alakított ki a híd csepeli hídfőjében.

A gyalogos kapcsolat helyreállításával november 17-től, hétfőtől megszűnik a díjmentes utazási lehetőség a közösségi közlekedési járműveken a két városrész között.

A változás öt autóbuszjáratot érint:

  • a 35-öst,
  • a 36-ost,
  • a 148-ast,
  • a 151-est
  • és a 948-ast.

