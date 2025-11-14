Péntekre is marad egy nagy deal Trumpéktól

Az USA 39%-ról 15%-ra csökkenti a svájci termékekre kivetett vámokat.

Az Egyesült Államok és Svájc megállapodtak abban, hogy az USA jelentősen – 39%-ról 15%-ra – csökkenti a svájci termékekre kivetett vámokat. A részleteket az amerikai kormányzat várhatóan pénteken hozza nyilvánosságra, miután Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő bejelentette: a tárgyalások lényegében lezárultak.

A megállapodás egy nappal azután körvonalazódott, hogy Washingtonban svájci delegáció járt. Greer szerint a felek gyakorlatilag minden lényeges pontban dőlőre jutottak, így hamarosan publikálják a részletes megállapodást.

A svájci kormány is közölte, hogy az Egyesült Államok 15%-ra csökkenti a svájci exporttermékekre kivetett vámokat, és megköszönte Donald Trump elnök konstruktív együttműködését.

„Svájc és az Egyesült Államok sikeresen megoldást talált: az amerikai vámok 15%-ra csökkennek” – áll a svájci kormány X-en közzétett bejegyzésében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images