Tombol a vihar: annyi eső esik Angliában, hogy árvizekre is figyelmeztetnek

A Claudia vihar intenzív és tartós esőzéseket okoz Angliában és Walesben. A walesi Tafalog mérőállomásán csütörtök este 6 óra és péntek délután 4 óra között már 81,8 mm csapadékot regisztráltak, ami
a régió novemberi havi átlagának (1991-2020) 60%-át teszi ki.
A heves esőzések folytatódnak az este és az éjszaka folyamán, hatásuk várhatóan a hétvégén is érezhető lesz. Erős, viharos széllökéseket is mértek Wales északi részein és Anglia északnyugati területein, Cumbriában 61 mérföld/órás (98 km/h), a walesi Aberdaron-ban pedig 58 mérföld/órás (93 km/h) széllökéseket regisztráltak.
Árvizek is lehetnek
A közelmúlt csapadékos időjárása miatt a talaj már telített, így a további heves esőzések árvizeket okozhatnak egyes területeken.
A hétvégén lehűlés várható, ahogy a Claudia vihart jelentő alacsony nyomású terület délre húzódik, lehetővé téve, hogy hidegebb levegő áramoljon dél felé az Egyesült Királyságban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
