Trump visszakozik és ez akár egy beismerés is lehet

A Fehér Ház egyik tisztviselője szerint a vámmentesség olyan árucikkekre vonatkozik, amelyeket az Egyesült Államok nem képes elegendő mennyiségben előállítani a belföldi kereslet kielégítésére. A csökkentés pontos mértéke és az érintett termékek teljes köre egyelőre nem ismert.

Az intézkedés időzítése összefügg azzal, hogy Trump elnök egyre inkább a megfizethetőségi intézkedésekre helyezi a hangsúlyt, mivel a választók növekvő aggodalommal tekintenek a gazdasági helyzetre.

A lépés közvetetten azt is elismeri, hogy az elnök korábbi vámpolitikája hozzájárult az amerikai fogyasztókat érintő áremelkedésekhez.

A névtelenséget kérő fehér házi tisztviselő szerint az elnök ezzel beváltja ígéretét, miszerint kereskedelmi megállapodásokat köt, majd szükség szerint módosítja a vámokat.

Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője pénteken előrevetítette a tervet, jelezve, hogy az illeszkedik Trump átfogó stratégiájába, amely bizonyos kulcsfontosságú termékek és ágazatok számára vámmentességet biztosít.

"Most jött el a megfelelő idő arra, hogy felszabadítsunk néhány olyan tételt, amelyekről az elnök korábban jelezte, hogy fel fog szabadítani. Ez természetes folytatása annak, amit az elnök jelzett, és ezt teszi ma" - mondta Greer.

Trump és vezető amerikai tisztviselők visszautasították a kritikákat, miszerint kereskedelmi politikájuk növelte a megélhetési költségeket, de elismerik, hogy többet kell tenni az évek óta a választókat frusztráló magas árak csökkentése érdekében. Trump rendszeresen méltatta a vámok előnyeit, mondván, hogy az importadókat részben ellensúlyozzák az eladók árcsökkentései, tompítva a fogyasztókra gyakorolt hatást.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images