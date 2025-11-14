  • Megjelenítés
Vészriadót fújtak a német iparban, reagált is a kormány
Vészriadót fújtak a német iparban, reagált is a kormány

Portfolio
A német kormány jelentős ipari reformcsomagot jelentett be, amellyel a vállalatok versenyképességégi problémáira és a gazdaság strukturális problémáira kíván reagálni - írják a tegnapi bejelentéseket összegző elemzésükben az ING Bank közgazdászai.

A nyár elején Friedrich Merz kancellár a "reformok őszét" ígérte. A kabinet ezen a héten felpörgette a döntéshozatalt, és az elmúlt 24 órában új intézkedéscsomagot vázolt fel.

Hosszú idő után Berlin végre felismerte, hogy a német gazdaság nem csupán ciklikus visszaeséssel küzd, hanem tartós szerkezeti gyengeséggel néz szembe.

A gazdasági tanácsadó testület friss jelentése is erre figyelmeztet: Németország az elmúlt 80 év egyik legnagyobb kihívásával nézhet szembe. Tizenöt év alulberuházás, a szerkezeti reformok elmaradása és Kína erősödő versenye koptatta a német gazdasági modellt. A félévvel ezelőtti fordulat a fiskális élénkítés felé lehetett volna egy átfogó reformfolyamat kezdete, ám az új kormány a tavaszi döntéssel mintha lezártnak tekintette volna a feladatot.

Közben reális a veszélye annak, hogy a 2026-os élénkülés inkább a 2025-höz képest hárommal több munkanap hatása lesz, nem pedig széles körű fellendülésé. Ez önmagában mintegy 0,3 százalékponttal dobhatja meg a GDP-növekedést a szakértők szerint, a makrogazdasági kilátások azonban továbbra sem kedvezőek.

Az elmúlt napokban látott napvilágot a müncheni székhelyű Ifo Intézet legújabb felmérése, amelyből kiderült, hogy a német feldolgozóipari cégek harmada úgy érzi, elvesztette versenyképességét a globális piacokon. A szektor német vállalatai korábban sohasem látták olyan kedvezőtlenül saját helyzetüket, mint most, ami figyelmeztető jelként szolgált a kormány számára is.

A Friedrich Merz vezette német kabinet az ágazat strukturális problémáira reagálva (amelyek természetesen már az Ifo Intézet jelentésének megjelenése előtt is közismertek voltak) folytatta a szeptemberben megkezdett gazdasági reformokat és számos versenyképesség-javító intézkedést fogadott el - a beruházásokra és az olcsóbb energiaellátásra koncentrálva.

A német kormány tegnapi bejelentései a következő intézkedéseket tartalmazták:

  • Fix, kilowattóránként 5 eurócentes energiaár az energiaintenzív iparágaknak 2028-ig. Jelenleg az ár nagyjából 15 cent. Az ipari energiaártámogatás ötlete már szerepelt a koalíciós megállapodásban, de eddig nem konkretizálták és nem vezették be.
  • Új gázerőművek létesítése összesen 8 gigawatt kapacitással.
  • A légiforgalmi irányítási díjak csökkentése, amely a légi közlekedési ágazatnak 350 millió euró megtakarítást céloz.
  • A "Germany Fund" elindítása: egy 10 milliárd eurós alap, amely további 90 milliárd euró magántőkét vonzana be a kkv-k és a növekedési (scale-up) vállalatok támogatására. Az elképzelés a koalíciós megállapodásban már megjelent.
  • A félkötelező sorkatonaság visszahozatala: jövő évtől minden 18 éves férfinak át kell esnie alkalmassági vizsgálaton. Ha nincs elég önkéntes a tényleges behíváshoz, sorsolással választják ki a szolgálatra jelölteket. Hivatalos célzott létszám egyelőre nincs.
A gazdaságpolitikai bejelentéseknek még át kell menniük a teljes kormány és a parlament jóváhagyásán, az energiaártámogatás pedig az Európai Bizottság engedélyét is igényli, ezért mindezt egyelőre fenntartásokkal kell kezelni.

Az energiaártámogatás különösen erős jelzés: már rövid távon könnyítést adhat, és évekre előre kiszámíthatóságot biztosíthat az iparnak. Átfogó, koherens gazdasági megújítási stratégiáról ugyan még nem beszélhetünk, de az intézkedések azt mutatják, hogy a problémák feltárása és orvoslása elindult.

Forrás: ING Bank

A címlapkép illusztráció.

