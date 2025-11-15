Bajban a német gépgyártás - Nagy leépítés jön a Kukánál

Augsburg híres robotgyártója, a Kuka a vártnál jóval nagyobb leépítést jelent be. A vállalat 560 munkahelyet szüntet meg, mert jelentősen visszaestek az ipari robotok megrendelései és százmillió eurós bevételkieséssel számolnak, írja a Bild.

A német robotgyártó vállalat, a Kuka megerősítette, hogy

a korábban tervezett 400 helyett végül 560 teljes munkaidős állást szüntet meg.

A cég elsősorban azért kényszerül a leépítésre, mert drasztikusan visszaestek az ipari robotokra érkező megrendelések, amelyek nagy részét autógyártók adják fel. A beérkező rendelések vártnál gyengébb alakulása százmillió eurós bevételkiesést okoz.

A bajor gazdasági miniszter Hubert Aiwanger szerint az autóipar gyenge kereslete és az egyre erősödő ázsiai verseny komoly csapást mér az augusburgi központú cégre. A Kuka helyben mintegy háromezer embert foglalkoztat, a leépítések túlnyomó része a robotgyártás területét érinti, az adminisztrációban csak kevés munkahely szűnik meg.

A vállalat a jövőben az autonóm és önállóan tanuló robotok fejlesztésében látja a kitörési pontot és fontos szerepet szán a mesterséges intelligenciának.

A bajor állam kész pénzügyi támogatást nyújtani kutatási feladatokra, cserébe pedig elvárja, hogy minél több munkahely és szaktudás Augsburgban maradjon. A szociálisan lehető legkíméletesebb leépítési program 2026 végéig tart.

Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images