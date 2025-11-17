Áttört a vírus: H5N5 fertőzést diagnosztizáltak egy embernél

A Washington Állami Egészségügyi Minisztérium november 14-én jelentette be, hogy H5N5 vírust mutattak ki Grays Harbor megye egyik lakosánál. A jelenleg is kórházban ápolt beteg egy idősebb, alapbetegségekkel küzdő felnőtt.
A hatóságok közlése szerint a fertőzött személy
háztartásában házi szárnyasokat tartott, amelyek vadon élő madarakkal érintkeztek.
Az egészségügyi szakemberek szerint ez lehetett a fertőzés forrása, bár a vizsgálatok még folyamatban vannak.
A madárinfluenza az influenza A vírus által okozott betegség, amely elsősorban madarakat érint, de alkalmanként emlősökre, köztük emberekre is átterjedhet. Ez történt a 2020-ban kezdődött és 2024-ben felerősödött madárinfluenza-járvány során is.
Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) november 17-ig 71 madárinfluenza-esetet azonosított az országban, köztük egy halálesetet. Az esetek többsége enyhe megbetegedés volt, főként tejtermelő és baromfitenyésztő farmokon dolgozó személyeknél.
A korábbi fertőzéseket a H5N1 altípus okozta
Míg a korábbi fertőzéseket a H5N1 altípus okozta, a washingtoni eset az első emberi H5N5 fertőzés, amely korábban csak állatokban fordult elő. A CDC és a washingtoni egészségügyi hatóságok szerint a lakosságot érintő kockázat továbbra is alacsony.
A H5N1 és H5N5 közötti különbség a vírus felületén található fehérjében rejlik. Bár nem világos, hogyan befolyásolja ez a vírus virulenciáját vagy súlyosságát, a szakértők szerint a H5N5 várhatóan hasonlóan viselkedik, mint a H5N1.
"Ezek a vírusok hasonlóan viselkednek. Ösztönösen ugyanúgy kezelném, mint a H5N1-et emberi egészségügyi szempontból", nyilatkozta Richard Webby, a memphisi St. Jude Gyermekkórház neves influenzakutatója az Associated Pressnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
