Brutális költség miatt tiltakoznak a magyar boltok

A kormány javaslata alapján 2025 decemberétől ismét lehet majd hideg élelmiszert vásárolni SZÉP-kártyával. Hasonló szabályozás korábban két időszakban is élt: először 2022 februárja és májusa között, majd 2023 augusztusától év végéig. A döntés célja, hogy a kártyán lévő összegek egy része a mindennapi bevásárlásokban is felhasználható legyen.
A kiskereskedelmi szereplők ugyanakkor a SZÉP-kártyás fizetések tranzakciós költségeire hívják fel a figyelmet.
A jelenlegi, 3,6 százalékos díj jelentősen meghaladja a szokásos bankkártyás terheket.
A díjbevétel nagy része a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványhoz jut, amely azt a turizmus fejlesztésére fordítja, a kereskedelem viszont közvetlenül nem részesül ezekből - hívja fel a figyelmet az OKSZ.
A boltok szerint a díj a gyakorlatban egy újabb forgalmi adóként jelenik meg, mivel az ÁFA-val növelt ár alapja után fizetik, hasonlóan a kiskereskedelmi különadóhoz. A két tétel együtt olyan mértékű terhet jelent, amely a szűk árrésű termékeknél – például az árrésstop hatálya alá tartozóknál – már veszteséget eredményezhet. A kereskedők szerint a jelenlegi költségszint mellett nem biztosítható a működéshez szükséges fedezet.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség azt javasolja, hogy
a kiskereskedelemben elköltött SZÉP-kártyás tranzakciókat mentesítsék az alapítvány számára fizetendő díjrész alól,
mert így a fizetési szolgáltatónak jutó díj mérsékelhető lenne.
A korábbi időszakok tapasztalatai szerint a SZÉP-kártya élelmiszerbolti felhasználása átirányította a költések egy részét a turizmus és a vendéglátás felől a mindennapi vásárlások irányába, ami egyes piaci szereplők szerint csökkentette a szolgáltatói szektor bevételeit. A mostani javaslat ismét felveti ezt a kérdést, miközben a lakosság számára szélesebb felhasználási lehetőséget biztosít.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Elképesztő számok érkeztek Romániából: rekordon a luxuslakás-piac
A tranzakciók összértéke meghaladja a 415 millió eurót.
Beigazolódtak a legrosszabb félelmek: NATO-tagállam területén történt robbantásos szabotázs
Donald Tusk személyesen jelentette be.
Áttörés a hatodik generációs B-21 Raider lopakodó bombázó programjában: zöld utat adtak Washingtonban
Rengeteg pénz megy a nukleáris beruházásokba is.
Jelentett az Alteo: nem javultak a kilátások
Növekvő bevétel, csökkenő EBITDA.
Súlyos gondok a francia atomflottánál, elszabadultak a költségek
Eurótízmilliárdos a számla.
Új szövetség döntheti romba Ursula von der Leyen reformterveit
A fukar tagállamok már gyűjtik a szövetségeseket a költségvetési ambíciók visszavágásához.
Új megatrend formálódik: brutális áremelkedés jöhet a fontos nyersanyagnál
Van, aki szerint akár duplázódhatnak az árak.
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél. De miért tolják egyre
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!