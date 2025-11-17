Brutális költség miatt tiltakoznak a magyar boltok

A SZÉP-kártya élelmiszerbolti felhasználhatóságának újbóli kiterjesztése egyszerre érinti a lakossági vásárlási lehetőségeket és a kiskereskedelem működését. A lépésnek vannak támogató és kritikusai is, különösen a tranzakciós díjak miatt. A boltok szerint a jelenlegi költségszint jelentős terhet ró rájuk, ami egyes termékeknél akár veszteséget is okozhat. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) módosításokat sürget.

A kormány javaslata alapján 2025 decemberétől ismét lehet majd hideg élelmiszert vásárolni SZÉP-kártyával. Hasonló szabályozás korábban két időszakban is élt: először 2022 februárja és májusa között, majd 2023 augusztusától év végéig. A döntés célja, hogy a kártyán lévő összegek egy része a mindennapi bevásárlásokban is felhasználható legyen.

A kiskereskedelmi szereplők ugyanakkor a SZÉP-kártyás fizetések tranzakciós költségeire hívják fel a figyelmet.

A jelenlegi, 3,6 százalékos díj jelentősen meghaladja a szokásos bankkártyás terheket.

A díjbevétel nagy része a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványhoz jut, amely azt a turizmus fejlesztésére fordítja, a kereskedelem viszont közvetlenül nem részesül ezekből - hívja fel a figyelmet az OKSZ.

A boltok szerint a díj a gyakorlatban egy újabb forgalmi adóként jelenik meg, mivel az ÁFA-val növelt ár alapja után fizetik, hasonlóan a kiskereskedelmi különadóhoz. A két tétel együtt olyan mértékű terhet jelent, amely a szűk árrésű termékeknél – például az árrésstop hatálya alá tartozóknál – már veszteséget eredményezhet. A kereskedők szerint a jelenlegi költségszint mellett nem biztosítható a működéshez szükséges fedezet.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség azt javasolja, hogy

a kiskereskedelemben elköltött SZÉP-kártyás tranzakciókat mentesítsék az alapítvány számára fizetendő díjrész alól,

mert így a fizetési szolgáltatónak jutó díj mérsékelhető lenne.

A korábbi időszakok tapasztalatai szerint a SZÉP-kártya élelmiszerbolti felhasználása átirányította a költések egy részét a turizmus és a vendéglátás felől a mindennapi vásárlások irányába, ami egyes piaci szereplők szerint csökkentette a szolgáltatói szektor bevételeit. A mostani javaslat ismét felveti ezt a kérdést, miközben a lakosság számára szélesebb felhasználási lehetőséget biztosít.

