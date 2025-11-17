  • Megjelenítés
HungaroMet:
Gazdaság

HungaroMet: "Tombolnak a zivatarok"

Portfolio
Szokatlan novemberi időjárás köszöntött ránk hétfőn: zivatarok és viharos szél van az Alföldön 80 km/h-t meghaladó lökésekkel - írta a HungaroMet Zrt..

A déli országrészben szakadozottá vált felhőzet kedvező feltételeket teremtett zivatarok kialakulásához, ami november közepén szokatlan, nyárias időjárási helyzetet eredményezett az Alföldön.

A záporok és zivatarok környezetében viharos, helyenként a 80 km/h-t is meghaladó széllökések fordulnak elő.

Az éjszaka során még több helyen várható csapadék, a hegyvidéki területeken átmenetileg havas eső is előfordulhat. Kedd reggelre, délelőttre azonban fokozatosan megszűnik a csapadék. Hajnaltól északnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, így kedden többnyire gyengén felhős, napos, száraz időre számíthatunk.

Az éjszaka folyamán és holnap a szél fokozatosan veszít erejéből, kedd délután már csak gyenge vagy mérsékelt légmozgás várható. Az éjszakai hőmérséklet jellemzően 1 és 6 fok között alakul, míg a keddi nappali maximum 6 és 10 fok között valószínű.

Még több Gazdaság

Durvul a helyzet: kikerült a narancs riasztás

Vrecionová: megváltozott a helyzet, kevesebb pénz jut a gazdáknak

Örülhetnek az autósok, holttérbe került az adóemelés – De miért?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Itt a 14. havi nyugdíj törvényjavaslata, van benne egy furcsa meglepetés is!
Orbán Viktor: 11 pontban állapodtunk meg - Fél évvel eltolja a kormány az üzemanyagok jövedékiadó-emelését
Ezzel a technológiával élesztik fel az egyik legfontosabb magyar erőművet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility