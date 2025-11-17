Jó hírek érkeztek Brüsszelből: jobban teljesít a gazdaság a vártnál

Az EU GDP-je 2025-2026-ban egyaránt 1,4%-kal, 2027-ben 1,5%-kal bővülhet. A tempó némileg kedvezőbb, mint ami az Európai Bizottság tavasszal várt az idei évre: akkor úgy látták, hogy csak 1,1 százalékos lehet az idei ütem.
A kilátások javulása mögött az áll, hogy 2025 első három negyedévében az export és a beruházások növekedése is meghaladták a várakozásokat – előbbiben fontos tényező, hogy az amerikai importőrök igyekeztek még a vámok életbelépése előtt feltölteni a készleteiket, ami a kontinens termékei iránti keresletet is megemelte.
A jövőbeli növekedést támogató tényezők között a visszatérő fogyasztói bizalom, a mérséklődő infláció és a kedvezőbb finanszírozási feltételek szerepelnek, ám ezek hatását részben ellensúlyozzák a külső kockázatok, hosszú távon pedig az európai társadalom elöregedése szabhat korlátot a gazdaság dinamizálódásának.
|Az Európai Bizottság előrejelzései a GDP növekedésére
|Tavaszi előrejelzés
|Őszi előrejelzés
|Ország
|2025
|2026
|2025
|2026
|2027
|Ausztria
|-0,3
|1
|0,3
|0,9
|1,2
|Belgium
|0,8
|0,9
|1
|1,1
|1,3
|Bulgária
|2
|2,1
|3
|2,7
|2,1
|Horvátország
|3,2
|2,9
|3,2
|2,9
|2,5
|Ciprus
|3
|2,5
|3,4
|2,6
|2,4
|Csehország
|1,9
|2,1
|2,4
|1,9
|2,4
|Dánia
|3,6
|2
|2
|2,1
|1,7
|Eurozóna
|0,9
|1,4
|1,3
|1,2
|1,4
|Észtország
|1,1
|2,3
|0,6
|2,1
|2
|EU-átlag
|1,1
|1,5
|1,4
|1,4
|1,5
|Finnország
|1
|1,3
|0,1
|0,9
|1,2
|Franciaország
|0,6
|1,3
|0,7
|0,9
|1,1
|Németország
|0
|1,1
|0,2
|1,2
|1,2
|Görögország
|2,3
|2,2
|2,1
|2,2
|1,7
|Magyarország
|0,8
|2,5
|0,4
|2,3
|2,1
|Írország
|3,4
|2,5
|10,7
|0,2
|2,9
|Olaszország
|0,7
|0,9
|0,4
|0,8
|0,8
|Lettország
|0,5
|2
|1
|1,7
|1,9
|Litvánia
|2,8
|3,1
|2,4
|3
|2,2
|Luxemburg
|1,7
|2
|0,9
|1,9
|2,2
|Málta
|4,1
|4
|4
|3,8
|3,5
|Hollandia
|1,3
|1,2
|1,7
|1,3
|1,7
|Lengyelország
|3,3
|3
|3,2
|3,5
|2,8
|Portugália
|1,8
|2,2
|1,9
|2,2
|2,1
|Románia
|1,4
|2,2
|0,7
|1,1
|2,1
|Szlovákia
|1,5
|1,4
|0,8
|1
|1,4
|Szlovénia
|2
|2,4
|1
|2,4
|2,6
|Spanyolország
|2,6
|2
|2,9
|2,3
|2
|Svédország
|1,1
|1,9
|1,5
|2,6
|2,3
|Forrás: Európai Bizottság
A magyar előrejelzésről részletesen itt írtunk:
Vámháború
Az uniós vállalatok átlagosan nagyjából 12 százalékos vámmal szembesülnek, ha az Egyesült Államokba szállítanak.
Ezzel jobban állunk, mint az USA sok más jelentős kereskedelmi partnere (például Kína vagy a délkelet-ázsiai országokat tömörítő ASEAN), Mexikó és Kanada azonban kedvezőbb feltételek mellett kereskedik, mint az EU.
A vámháború mellékhatásai legfőképpen a kereskedelem átterelődésén keresztül jelentkeznek. A kínai termékeket sújtó magas amerikai vámok miatt egyre több áru kerül át más piacokra, így az EU-ba is. Ez rövid távon rontja az európai gyártók versenyképességét és növeli az importot, ami 2025–2026-ban negatív nettó exporthozzájárulást eredményez, bár 2027-re normalizálódás várható.
Az energiaárak valamelyest enyhítik a külső sokkokat.
Az olajárak a gyengébb keresleti kilátások miatt mérséklődtek, 2027-re 63 dollár körüli Brent-árat vetít a jelentés.
A gázárak is alacsonyabbak a tavaszi várakozásoknál, bár az áramárak enyhe emelkedése 2026-ban újra felfelé hajthatja az energia-inflációt.
Az infláció 2025-ben közel kerül az EKB céljához. Az euróövezet inflációja 2025-ben 2,1% lehet, majd 2026–2027-ben 2% körül stabilizálódik. Ezt részben a szolgáltatási infláció lassulása, részben a gyengülő bérdinamika magyarázza.
A költségvetési pálya ugyanakkor romlik: nő az államadósság és a hiány. A hiány a 2024-es 3,1%-ról 2025–2026-ban 3,3%-ra, 2027-ben 3,4%-ra nőhet. Ennek fő oka a védelmi kiadások növekedése – 1,5%-ról 2%-ra GDP-arányosan –, valamint az emelkedő kamatkiadások. Ennek megfelelően egyre növekszik az eladósodottság mértéke:
az EU adósságrátája 2027-re 85%-ra kúszhat fel, az euróövezeté pedig 91%-ra.
A mutatók tavaly év végén még 81,6 és 88,2 százalékon álltak.
Címlapkép forrása: EU
