Megérkezett az első hó: errefelé várható még havazás a héten Magyaroszágon

Ahogy tegnap mi is megírtuk, a hazánkat elérő frontrendszer intenzív zivatarokkal és helyenként jelentős mennyiségű csapadékkal érezett meg az országba. A front területileg eltérő hatásokat hozott.

Északnyugaton tartós eső alakult ki; Sopronban 40 milliméter felett zárult a napi csapadékösszeg.

Délen és keleten ezzel szemben inkább átvonuló zivatarok fordultak elő. A cellák nyugat–délnyugat felől kelet–északkelet irányba haladva több helyen vonalba rendeződtek, országszerte pedig több helyen jégeső is hullott.

Az Időkép beszámolója szerint az éjszaka folyamán legmagasabb hegycsúcsunkon, a Kékestetőn az éjszaka folyamán a lehűlés következtében egy kevés hó is hullot. A portál által közzétett hajnali fotókon látható is a kifehéredett a táj.

Kép forrása: Időkép webkamera

A HungaroMet frissen közzétett időjárás-előrejelzése szerint

kedden északnyugat felől felszakadozik majd a felhőzet, és a nap folyamán sok napsütésre számíthatunk, immár csapadék nélkül.

Országszerte az élénk szél mérséklődik majd a nap folyamán, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 6 és 10 Celsius-fok között alakul majd. Az éjszaka folyamán egészen -1 és -7 Celsius-fok közé hűlhet majd a levegő.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás a héten

Szerdán a hajnali ködfoltok feloszlása után zömében napos idő várható majd, az előrejelzések szerint, csapadék kialakulásának pedig kicsi az esélye. A legmagasabb hőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű.

Csütörtökön a változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk Magyarországon, majd később mindenütt megvastagszik a felhőzet. A nap második felében nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye, a csúcshőmérséklet pedig 7 és 14 Celsius-fok között alakul majd.

Pénteken országszerte felhős időre van kilátás.

Többfelé valószínű zápor, a Nyugat-Dunántúlon és a Dunántúli-középhegységben havas eső, tapadó hó is lehet.

Délután általában 2 és 10 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, de az Alföld egyes részein 10 Celsius-fok fölé melegedhet a levegő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images