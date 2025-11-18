Navracsics Tibor: változtatni kell a szolidaritási adó mechanizmusán, Karácsony Gergely is elmondhatja a javaslatait

A kormányzat januárban megkezdi a tárgyalásokat az önkormányzatokkal a szolidaritási hozzájárulás rendszerének jövőbeni reformja keretében, ám a választások előtt nem látják reálisnak a változtatást – mondta a hirado.hu-n kedden megjelent interjújában a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

Navracsics Tibor közölte, a tárgyalásra Karácsony Gergely főpolgármester is meghívást kap. Úgy értékelt, a főváros által sérelmezett szolidaritási hozzájárulás mértéke, kiszabása és az inkasszó is a jogszabályoknak megfelelően történik.

A tárcavezető hangsúlyozta, jó partnerségre van szükség Budapesttel. Mindenképpen meg kell találni azokat a partnerségi pontokat, ahol a kormány és Budapest együtt tud működni, amelyek Budapestet stabilan finanszírozhatóvá teszik, és amelyek keretében Budapest felelősséget tud vállalni a Budapesten kívüli Magyarország felzárkóztatásáért is – hangsúlyozta Navracsics Tibor.

Hozzátette: az a fejlettségi szakadék, amely ma Budapest és a rajta kívüli Magyarország között van, hosszú távon nem tartható fenn.

Budapestnek is részt kell vállalnia abból, hogy ez a felzárkóztatás gyorsabb ütemben történjen

– mondta a miniszter.

Közlése szerint ugyan a főváros finanszírozási kérdéseiről tárgyaló bizottságban nem vesz részt, de tárgyal, és tartja a kapcsolatot főpolgármesterrel. Általában fejlesztési kérdésekről szoktak beszélni; ilyen volt az Egészséges utcák program vagy a villamosbeszerzés, amely összességében szeptember óta egy 80 milliárd forintos fejlesztési forrást juttatott Budapestnek.

Jelezte, bízik abban, hogy meg tudják találni azt a megoldást, amely mind a két fél érdekeit szolgálja. A kormány stabilizációs törekvései mellett Budapest részéről szükséges, hogy a területi egyenlőtlenségek csökkentésében fokozottan vegyen részt – mutatott rá Navracsics Tibor.

Kijelentette:

ugyan a szolidaritási hozzájárulás mértéke, kiszabása is a jogszabályoknak megfelelően történik, ma már konszenzus van abban a tekintetben, hogy változtatni kell a mechanizmuson.

A Megyei Jogú Városok Szövetségének van egy konkrét javaslata arra, hogy miként kellene átalakítani a rendszert. Arra kapott felhatalmazást a kormánytól, hogy az önkormányzati rendszer jövőbeni reformja keretében a finanszírozást, a szolidaritási hozzájárulást, az adózási kérdéseket tekintsék át. Ezért a januárban kezdődő tárgyalásokon az önkormányzati szervezetekkel, polgármesterekkel, megyei közgyűlési elnökökkel fogja áttekinteni az összes lényeges kérdést, köztük a szolidaritási hozzájárulás kérdésével – ismertette a miniszter. Közölte, ezekre a tanácskozásokra meghívást kap majd Karácsony Gergely főpolgármester is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás