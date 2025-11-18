Nem tágít az MNB: szigor kell még az infláció ellen

Az árréskorlátozó intézkedések meghosszabbítása és kiterjesztése következtében az infláció átmenetileg a toleranciasávba csökkenhet, de az infláció elleni küzdelem nem ért véget

- szögezi le Varga Mihály. Szerinte jó hír, hogy az erősebb forintárfolyam fokozatosan jelenik meg az inflációban, ebből a szempontból majd az év eleji átárazásokat lesz érdemes kiemelten figyelni.