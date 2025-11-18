  • Megjelenítés
FONTOS Az őszi adócsomag egyik nagy újdonsága: a visszamenőleges adócsökkentés
Nem tágít az MNB: szigor kell még az infláció ellen
Nem tágít az MNB: szigor kell még az infláció ellen

A következő időszakban az árkorlátozó intézkedések eredményeként az infláció átmenetileg a célsávba csökkenhet, de az infláció elleni küzdelem nem ért véget - mondta kedd délutáni sajtótájékoztatóján Varga Mihály. Az MNB elnöke kiemelte, hogy továbbra is óvatos és türelmes monetáris politika szükséges az árstabilitás eléréséhez.
Nem a védőpajzsról tárgyalt a Citibank vezérével Varga Mihály

Valóban tárgyaltam a harmadik legnagyobb amerikai kereskedelmi bank vezetőjével, ennek azonban nem volt köze a magyar kormány és a Fehér Ház megállapodásához a pénzügyi védőpajzs kapcsán - mondta Varga Mihály.

A kormány alkalmazkodott a tényekhez

Az év egészére jellemző volt, hogy a növekedési várakozásokat lefelé kellett módosítani, ehhez az államháztartásnak is alkalmazkodni kellett, ez történt meg szerintem - mondja az elnök a 2025-ös hiánycél megemelése kapcsán.

A kormány tárgyalt a védőpajzsról

Kormánydelegáció folytatott tárgyalásokat az Egyesült Államokban, ez kormányhatáskör. A tárgyalások előtt a kormány kikérte a jegybank álláspontját is, minden olyan elem, ami erősíti a stabilitást, az jó az országnak - mondja Varga az amerikai pénzügyi védőpajzs kapcsán.

Jó az erősebb forint, de figyelnek

Az elmúlt több mint fél évben a forint trendszerű erősödését tapasztaljuk, az év eleje óta több mint 6%-kal értékelődött fel a magyar deviza az euróval szemben és a régiós devizákhoz képest is erősödött. Ugyanakkor a pénzügyi piaci környezet változását folyamatosan figyelemmel kell kísérni, a változó környezetben a stabilitás érték, mert közelebb visz minket az árstabilitás eléréséhez - mondja az elnök.

Nem dőlnek hátra

Az árréskorlátozó intézkedések meghosszabbítása és kiterjesztése következtében az infláció átmenetileg a toleranciasávba csökkenhet, de az infláció elleni küzdelem nem ért véget

- szögezi le Varga Mihály. Szerinte jó hír, hogy az erősebb forintárfolyam fokozatosan jelenik meg az inflációban, ebből a szempontból majd az év eleji átárazásokat lesz érdemes kiemelten figyelni.

Erős a külső pozíció

A folyó fizetési mérleg egyenlege többletet mutatott szeptemberben, a szufficit a harmadik negyedévben is magas maradhatott. 2026-tól a termelő beruházások felfutásával a külső pozíció is tovább erősödhet - vetítette előre a jegybankelnök.

Itt az MNB indoklása a kamatdöntésről!

Továbbra is változatlanul, 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa. A jegybank közleményében sincs sok újdonság, továbbra is az óvatos és türelmes megközelítést hangsúlyozzák, a közlemény utolsó része semmit nem változott októberhez képest.

A negyedik negyedévben már élénkülhet a gazdaság

A harmadik negyedéves GDP-adat kissé elmaradt a szeptemberi inflációs jelentésben előre jelzettől és a piaci konszenzustól - mondja Varga. Kiemelte, hogy a munkaerőpiac feszessége oldódik a gyenge gazdasági konjunktúra miatt.

A jegybank a jelenlegi környezetben az árstabilitás elérésével és a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásával tud hozzájárulni a fenntartható gazdasági növekedéshez

- mondja az elnök.

Az MNB várakozásai szerint a negyedik negyedévben már erőteljesebb lehet a növekedés, 2026-ban pedig a fogyasztás mellett az export is felzárkózhat a növekedési motorok közé.

Felfelé mutató kockázatok

A külső inflációs környezetben felfelé mutató kockázat az ellátási láncok szakadozása és a piaci szolgáltatások árdinamikája - mondja az elnök.

Mi határozta meg a piaci hangulatot?

A piaci környezetet elsősorban az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások és a jegybankok várható kamatdöntései határozták meg az elmúlt hetekben. Az amerikai kormányzat leállása miatt csak korlátozottan érkeztek adatok - emeli ki az MNB elnöke.

Az inflációs alapfolyamatok erősek

A nagy jegybankok közül a Fed folytathatja a kamatcsökkentést, de a korábbi várakozásoknál lassabb lehet ennek üteme, míg az EKB esetében a piac nem vár további kamatcsökkentést. A hazai folyamatok közül az inflációs alapfolyamatok továbbra is erősek, bár az árkorlátozó intézkedések lefelé nyomják az inflációt.

A fő üzenetek változatlanok

A tanács továbbra is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett, ehhez szigorú monetáris kondíciók fenntartása szükséges - kezdi Varga Mihály. A jelenlegi piaci környezetben a devizapiac stabilitása kulcsfontosságú az inflációs várakozások csökkentéséhez - tette hozzá.

Így a jegybank fő üzenetei nem változtak az utóbbi hónapokhoz képest, továbbra is türelmes és óvatos monetáris politikát látnak szükségesnek.

Döntött az MNB, hamarosan megszólal Varga Mihály

Ahogy arra számítani lehetett, most sem változtatott a 6,5%-os alapkamaton az MNB Monetáris Tanácsa, így már tavaly szeptember óta „befagyott” a kamat. Egyelőre a 4,3%-os infláció meghaladja a jegybank 2-4%-os célsávját, ez azonban hamarosan megváltozhat, hiszen 2026 elején akár 2% környékére is eshet az infláció.

Varga Mihály mai sajtótájékoztatóján több fontos kérdés szóba kerülhet:

  • A mai kamatdöntés indoklása, háttere.
  • A kormány által bejelentett amerikai pénzügyi védőpajzs részletei, értékelése.
  • A 2025-ös és 2026-os költségvetési hiánycél megemelése.
  • Az elmúlt hetek pénzügyi piaci fejleményei.

A fenti nyitott kérdések mellett az a kérdés, hogy a jegybank elnöke megismétli-e az eddigi szigorú üzeneteit, melyek az óvatosságot és a türelmet hangsúlyozták vagy esetleg várható elmozdulás ebből a pozícióból valamelyik irányba.

Az eseményről a Portfolio élőben tudósít majd.  

Itt az MNB kamatdöntése!

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,5%-on hagyta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa. Ezzel a kondíciók több mint egy éve nem változtak, hamarosan azonban az infláció esésével akár izgalmas döntések is jöhetnek.

