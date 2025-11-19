  • Megjelenítés
Akkora az olajéhség, hogy mesterséges sziget épül a tengeren
Gazdaság

A pakisztáni állami energetikai vállalat, a Pakistan Petroleum mesterséges szigetet épít a tengeren, hogy fokozza az olaj- és földgázkutatási tevékenységét - írta a Bloomberg.

A mesterséges sziget a déli Sindh tartomány partjaitól 300 kilométerre épül fel.

Arshad Palekar, a PPL kutatási és üzletfejlesztési főigazgatója egy iszlámábádi olaj- és gázipari konferencián elmondta, hogy a hat láb magasságúra tervezett platform megakadályozza, hogy a dagály megszakítsa a folyamatos kutatási munkálatokat.

Pakisztán fúrási törekvései új lendületet kaptak, miután Donald Trump amerikai elnök júliusban közösségi médiában jelezte érdeklődését az ország "hatalmas olajkészletei" iránt. Azóta az ország tengeri kutatási engedélyeket adott helyi vállalatoknak, köztük a PPL-nek, a Mari Energies-nek és a Prime International Oil and Gas-nak.

A projekt, amely Pakisztánban az első ilyen jellegű vállalkozás, Abu-Dzabi tapasztalataira épít, ahol már sikeresen építettek mesterséges szigeteket fúrási célokra. Palekar szerint a sziget építése februárban fejeződik be, és a működés közvetlenül ezután megkezdődik. A vállalat mintegy 25 kút fúrását tervezi.

Címlapkép forrása: Shutterstock

