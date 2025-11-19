Akkumulátor-összeszerelő üzem nyílhat Gödöllőn

A Pest megyei kormányhivatal honlapján nemrég közzétett hirdetmény szerint

a Hybern Energy Hungary akkumulátor-összeszerelő üzemet és raktárat kíván létesíteni Gödöllő külterületén,

az M3-as autópálya felvezető szakasza mellett. A beruházás egy korábban a Sony Corporation által használt, jelenleg kihasználatlan csarnoképületben valósulna meg, amely most a CGL Hungary I Logisztikai Kft. tulajdonában áll.

A kínai Camel cégcsoport által alapított vállalat a tervek szerint mintegy 8500 négyzetméteres bérelt területen végezné az akkumulátorok összeszerelését és tárolását. A környezetvédelmi hatóság által közzétett dokumentáció szerint a telephelyen akkumulátorgyártás nem történne, csak kész energiatároló modulok összeszerelése és az ehhez szükséges alkatrészek tárolása.

"Az üzemben végfelhasználóknak történő értékesítés céljából kész energiatároló modulok összeszerelése, valamint az összeszerelő tevékenységhez kapcsolódó alkatrészek (Li-ion akkumulátorok, illetve az összeszereléshez szükséges anyagok) tárolása tervezett.

A telephelyen akkumulátorgyártás nem történne.

Az energiatároló modulokhoz a cellákat már kész, zárt egységben tervezik beszállítani a telephelyre, a technológia során a cellák megbontására nem kerülne sor" – olvasható a környezetvédelmi eljárás megindításáról szóló közleményben.

A beruházás környezeti hatásvizsgálata jelenleg folyamatban van. A dokumentációba 30 napig lehet betekinteni,

a kötelezően megtartandó közmeghallgatást pedig a hatóság az "érintettek személyes megjelenése nélkül" tartja meg

– észrevételeket és kérdéseket írásban lehet benyújtani december 15-ig.

A hatásvizsgálati dokumentáció szerint az üzemben Lítium-vasfoszfát (LiFePO4) akkumulátorcellákat terveznek felhasználni, amelyek biztonságosabbnak számítanak más lítium-ion akkumulátorokhoz képest. A tanulmány kitér a biztonsági intézkedésekre is: "Amennyiben a technológiai folyamat során az akkumulátor túlmelegedne, a technológiai sorok mellett elhelyezett homokkal teli ládába helyezik és homokkal fedik le."

A vizsgálat megállapításai szerint a tervezett üzem légszennyező-anyag kibocsátása megfelel a levegővédelmi követelményeknek, zajhatása pedig nem éri el a környező lakóépületeket. A telephelytől 5-600 méterre található Úrréti tóra vonatkozóan a dokumentum leszögezi:

A területtől néhány száz méterre levő vizes élőhelyre a tervezett tevékenységnek várható hatása nem lesz.

A tervek szerint az évi 700 ezer akkumulátor összeszereléséhez 5,6 millió akkucellát használnának fel. A dokumentáció nem tartalmaz információt arról, hogy az akkucellákat honnan szállítják majd a gödöllői telephelyre, illetve hogy az összeszerelt akkumulátorok hová kerülnek.

A hatásvizsgálati dokumentum szerint a tervezett üzemnek nincs szüksége iparbiztonsági (katasztrófavédelmi) engedélyre. Ennek oka, hogy az összeszerelendő akkucellák zárt egységekben érkeznek, így az azokban lévő veszélyes anyagok nem vizsgálandók. A cellák összeragasztásához szükséges, veszélyes anyagot tartalmazó ragasztószerek felhasználandó mennyisége évi 213 500 kg, egy időben pedig maximum 28 tonna tárolását tervezik, ami alapján a telephely nem sorolandó a veszélyes üzemek közé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images