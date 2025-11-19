Elvéti a célt Németország, nem lesz meg a vállalt védelmi kiadás

Németország 2029-ben nem éri el a 3,5%-os védelmi kiadási célját – írja a Reuters a védelmi miniszter közlése alapján.

Boris Pistorius védelmi miniszter szerdán Münchenben közölte, hogy

2029-ben a védelmi ráfordítások a GDP 3,05%-át teszik majd ki.

A kormány az orosz–ukrán háború közepette fokozza a kiadásokat. Ez azonban még így is elmarad a 3,5%-os céltól, amelyet Lars Klingbeil pénzügyminiszter korábban az év során vállalt.

A hágai NATO-csúcson megállapodtak abban is, hogy a szövetségesek 2035-re elérik az új, a GDP 5%-ának megfelelő kiadási célt: ebből 3,5% a védelmi költségvetés, további 1,5% pedig védelemhez kapcsolódó ráfordítás.

A Friedrich Merz kancellár és Lars Klingbeil pénzügyminiszter vezette koalíció tavasszal jelentősen lazított Németország alkotmányos adósságfékjén, hogy további forrásokat biztosítson a védelmi kiadásokra.

A Bloomberg által októberben megszerzett kormányzati dokumentum felfedte, hogy Németország 7,5 milliárd euró értékben rendel új fegyvereket a hadsereg modernizálására, ezen belül 3,5 milliárd euróért 274 páncélozott felderítő járművet rendel a General Dynamics Corp.-tól, amelyek gyártásában a Hensoldt AG és a Rheinmetall AG is részt vesz. A szállítások várhatóan 2028-ban kezdődnek meg.

A szövetségi kormány emellett 150 "Schakal" gyalogsági harcjárművet is beszerez az ARTEC GmbH-tól – a Rheinmetall és a KNDS Deutschland közös vállalkozásától – 3,4 milliárd euróért. Ezek szállítása várhatóan 2027 és 2031 között történik meg.

A csomag tartalmaz továbbá 386 millió euró értékű úgynevezett "evolved sea sparrow" rakétát is az amerikai Raytheontól, a Diehl Defence, az MBDA Deutschland és a RAM-System GmbH együttműködésével. Ezek szállítása 2031 és 2033 között várható.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images