  • Megjelenítés
Lazac, garnéla, tenger csümölcsei - rengeteg terméket hív vissza a Spar
Gazdaság

Lazac, garnéla, tenger csümölcsei - rengeteg terméket hív vissza a Spar

Portfolio
A SPAR Magyarország Ocean Fish márkájú halászati termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékekben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra.

A SPAR Magyarország a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve elővigyázatosságból

a román Ocean Fish gyártó által előállított valamennyi termék forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról döntött.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.

Az érintett termékekek az alábbiak:

Még több Gazdaság

Agrár 360 fok − Látótávolságban a magyar agrárium zászlóshajó eseménye

Baleset történt, lezárták az M5-ös autópályát

Kiderült: ekkor érdemes meginni a nap első kávéját

  • Norvég füstölt lazacfilé 100g
  • Marinált lazac 100g
  • Friss lazacfilé citrommal 200g
  • Friss lazacfilé tarkaborsos keverékkel 200g
  • Előfőzött garnélarák 40/60 200g
  • Előfőzött garnélarák 100/200 100g
  • Füstölt, szeletelt lazacpisztrángfilé 100g
  • Tenger gyümölcsei koktél 200g

Gyártó: Ocean Fish S.R.L.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Ocean Fish S.R.L. gyártó által előállított termékek más kereskedelmi egységekben is megvásárolhatók lehetnek, ezek feltárása folyamatban van!

- írják.

large_Nevtelen_terv_2_09e111b18c
Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Adat- és folyamatautomatizálás

Az adat-előkészítési, tisztítási és átalakítási folyamatok szinte minden vállalatnál jelen vannak, mégis gyakran manuális munkára, Excel-műveletekre és ismétlődő lépésekre épülnek.

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Hírszerzési tiszt: ez annyira súlyos, mintha atombombát dobtak volna Ukrajnára
Orosz leválás mellé háromszoros rezsiszámla? Hiába jön ki a matek, több dolog nem stimmel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility