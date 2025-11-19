  • Megjelenítés
Milliárdokat fordít a kormány kórházfejlesztésre
Gazdaság

Milliárdokat fordít a kormány kórházfejlesztésre

MTI
A kormány több mint hárommilliárd forintot biztosít kórházfejlesztése, az erről szóló határozat hamarosan a Magyar Közlönyben is megjelenik - közölte a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára szerdán a Facebook-oldalán.

Takács Péter videós bejegyzésében azt mondta, a pénzből többek között jutni fog Ceglédre, Orosházára és Esztergomba. A projekt nem csak ingatlanfejlesztést tartalmaz, orvosi eszközöket, diagnosztikai eszközparkot is lehet majd bővíteni - tette hozzá.

"Jó hír ez a magyar kórházaknak, a magyar egészségügyi dolgozóknak és a magyar betegeknek is" - mondta az államtitkár.

Toxikológiai kockázat "semmisítheti meg" Brüsszel versenyképességi terveit

Kapcsolatot találtak a kutatók a krónikus fájdalommal élők és a magas vérnyomás között

Átadták a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika új épületét

Átment a nagy paktum, közel 200 milliárd eurót költhet el Brüsszel jövőre

Huszonegyszeresen túllépte a határértéket az ólomtartalom a csapvízben – Éppen az NNGYK érintett

Japán időzített demográfiai bombája: tényleg a robotok a válasz?

A fiskális alkoholizmus korában csak a jövőnkre nem jut már elég pénz

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Derencsényi István

