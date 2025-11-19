Sorra dönti a rekordokat Kína, már a befektetőket is megszédítette

Pár éve több globális vagyonkezelő még "befektethetetlennek" minősítette Kínát a szigorú Covid-korlátozások és a magánszektort érintő beavatkozások miatt. Most viszont jegybankok, szuverén alapok és biztosítók soha nem látott lelkesedéssel licitálnak az ország nemzetközi adósságpapírjaira. Az elmúlt két hétben Kína gond nélkül 8,6 milliárd dollárt vont be a dollár- és az euró-denominált kötvénypiacról.

A két ügyletre beérkező ajánlatok összege legalább 234 milliárd dollár volt.

A befektetői kereslet ereje lehetővé tette, hogy Kína dollárban gyakorlatilag az Egyesült Államokéval azonos költségen finanszírozzon. Ezt példátlan kereslet követte az euróban denominált papírok iránt.

A kínai eszközök iránti kereslet április óta erősödik, a részvénypiac például váratlan raliba kezdett az enyhülő kereskedelmi feszültségek és a növekedésbarát lépések – például a technológiai önellátás határozottabb célzása – nyomán. A globális kötvénykibocsátások iránti érdeklődést az is fokozza, hogy a fejlett országokban, az Egyesült Államoktól Franciaországig, egyre nagyobb aggodalmat keltenek a költségvetési gondok.

Jól látható tőkekiáramlás kezdődött a hagyományos fejlett piacokról a feltörekvő piacok felé, miközben az államadósság-ráták az Egyesült Államokban, Franciaországban, Japánban és az Egyesült Királyságban tovább emelkednek. Ázsia ennek a trendnek a nyertese, Kína pedig a befektetők listájának élén áll

– mondta Samuel Tse, a DBS Bank vezető közgazdásza.

A Pénzügyminisztérium kedden 4 milliárd euró (mintegy 4,6 milliárd dollár) értékben adott el eurókötvényeket. A befektetői jegyzések a kibocsátás méretének mintegy 25-szörösét érték el, ami rekord a kínai eurós tranzakciók között. Ezt előzte meg a november 5-i, 4 milliárd dolláros dollárkibocsátás, ahol a kibocsátás méretének csaknem 30-szorosát érte el a kereslet.

A befektetői érdeklődés lehetővé tette, hogy a dollárkibocsátás rövidebb futamidejű sorozatait az amerikai állampapírokéhoz illeszkedő hozamszinten árazzák, noha az Egyesült Államok hitelminősítése erősebb, és szerepe is nagyobb a globális pénzügyi rendszerben.

Az eurós kötvények közül a négyéves papírok az úgynevezett midswap-ráta fölött 5 bázispontos felárral, a hétévesek pedig 13 bázispontos prémiummal árazódtak. A kockázati felár mindkét esetben kissé alacsonyabb volt a korábbi kínai eurókibocsátásoknál, és körülbelül 20 bázisponttal haladta meg a hasonló német állampapírokét az árazás időpontjában.

A kínai eszközök súlya továbbra is alacsonyabb a globális gazdaságban betöltött szerepükhöz képest. Egy valóban nemzetközi portfóliónak, amely megfelelő globális lefedettségre törekszik, mindig tartalmaznia kell kínai kitettséget

– mondta Lynn Song, az ING Bank Nagy-Kína régióért felelős vezető közgazdásza.

A Pénzügyminisztérium közlése szerint a legutóbbi eurós kibocsátás 51 százalékát európai, 35 százalékát pedig ázsiai befektetők vásárolták meg.

A sikeres adósságértékesítések tovább növelték a kínai eszközök vonzerejét. Az elmúlt hetekben ezek figyelemre méltó ellenállóképességet mutattak a globális technológiai részvényeladási hullám és a fejlett állampapírpiacok volatilitása közepette.

A 2024 harmadik negyedévében végrehajtott politikai irányváltás óta a kínai gazdaság egyre több stabilizációs jelet mutat, és erős ellenálló-képességet demonstrált az idei, az Egyesült Államokkal folytatott vámviták közepette. Ennek eredményeként a külföldi befektetők megítélése a kínai eszközökről kedvezőbb, mint egy évvel korábban

– mondta Cary Yeung, a Pictet Asset Management Nagy-Kína kötvénybefektetésekért felelős vezetője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images