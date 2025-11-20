Ezekről az ügyekről tárgyal ma a parlament

A 2027-ben esedékes kis népszámlálásról, a közrend védelmét és a közbiztonság megerősítését célzó, valamint a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló törvényjavaslatokról tárgyal csütörtökön a parlament, amely megvitatja a Magyarország és Kínai közötti kiadatási egyezményt is - írja az MTI.

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint az ülés 8 órakor kezdődik. Az első napirendi pont a

2027-es mikrocenzusról szóló törvényjavaslat.

Két év múlva "kis népszámlálás" lesz annak érdekében, hogy a Központi Statisztikai Hivatal a legutóbbi, 2022-es népszámlálás óta bekövetkezett változásokat mérje. Az adatfelvétel 2027. október 1. és november 7. között lehet.

A parlament foglalkozik az energiaszövetkezettel összefüggésben a szövetkezetekről szóló törvény módosításával. Az energiaszövetkezet a tagjai javára energiával összefüggő tevékenységet folytat, valamint szolgáltatást nyújt annak érdekében, hogy a tagjai gazdasági, szociális helyzetét előmozdítsa, továbbá környezeti, közösségi és edukációs előnyöket biztosítson számukra.

A képviselők megtárgyalják egyes törvényeknek a közrend védelmét és a közbiztonság megerősítését, valamint a terrorizmus elleni fellépést szolgáló, továbbá a jogrendszer egységét fenntartani hivatott módosítását, amely egyebek mellett a fegyvertartást kizáró törvényi rendelkezéseket pontosítja.

Több nemzetközi egyezmény is szerepel a napirenden: a magyar-szerb határforgalmi megállapodás, a Pakisztánnal kötött, a diplomaták vízummentességét biztosító egyezmény, a magyar-kuvaiti, illetve a magyar-Sierra Leone-i beruházásvédelmi egyezmény.

Megvitatják a Magyarország és Kína közötti, kiadatásról szóló szerződést. A két ország között eddig nem volt érvényben a bűncselekmények általános körére kiterjedő kiadatási vagy más bűnügyi jogsegélyegyezmény.

Tárgyalja a parlament az Európa Tanács Számítástechnikai Bűnözésről szóló Egyezményéhez csatolt, a megerősített együttműködésről és az elektronikus bizonyítékok átadásáról szóló második kiegészítő jegyzőkönyvet is.

A gyakorlati alkalmazás során szerzett tapasztalatok alapján módosíthatják a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvényt.

Napirenden szerepel a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló egyes törvények módosítása, amelynek egyebek mellett célja, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá tegye a foglalkoztatással, valamint az álláskeresési ellátásokkal kapcsolatos eljárásokat, továbbá csökkentse a felnőttképzőket terhelő adminisztrációs kötelezettségeket.

A parlament megvitatja a polgári törvénykönyvről szóló törvény módosítását a polgári bíráskodás tapasztalatait elemző - a jogászi hivatásrendek képviselőiből álló - munkacsoport eredményeire támaszkodva.

