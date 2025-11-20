Megérkezett a legjobban várt Jedlik-pályázat: indulhat az energiatárolós nagy roham!

Kihirdették a Jedlik Ányos Energetikai Program egyik legfontosabb pályázatát, amely az energiatárolási- és megújulóenergia-termelésre építő vállalati beruházásokhoz biztosít 50 milliárd forint állami forrást. A pályázatokat januártól lehet majd benyújtani, és a kormányzati előzetes várakozások alapján élénk versenyre lehet számítani.

A "megújuló alapú energiatermelés és energiatárolás támogatása vállalkozások számára" elnevezésű, most kihirdetett pályázat tervezetét idén júniusban bocsátották társadalmi egyeztetésre, és tervek szerint augusztusban kellett volna megjelennie.

A bejelentést Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes tette meg, akit nemrég villamosenergia-tárolási kapacitások bővítéséért felelős kormánybiztossá neveztek ki.

A pályázat mellett két fontos megjegyzést is ki kell emelni a bejelentésből.

Egyrészt Czepek azt közölte, hogy "hamarosan újabb javaslatokat terjesztek a kormány elé, mivel úgy látom, hogy további programokra van szükség".

Illetve ami eddig még nem hangzott el, hogy a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) alapján 2030-ra betervezett 1 gigawatt helyett 2 gigawatt energiatárolási kapacitás elérése a cél.

Nézzük a részleteket

A pályázatra visszakanyarodva a konstrukció keretében a cégek

AZ ENERGIATÁROLÓ KÖTELEZŐ TELEPÍTÉSE MELLETT MEGÚJULÓ ÁRAMRENDSZER (NAPELEM VAGY SZÉLerőmű) KIÉPÍTÉSÉRE, BŐVÍTÉSÉRE KAPHATNAK TÁMOGATÁST.

Kik pályázhatnak? A felhívás egyaránt nyitott kkv-k és nagyvállalatok előtt is, amennyiben rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel és megfelelnek a környezetvédelmi és államháztartási előírásoknak. Konzorciumi formában történő pályázat nem lehetséges, csak önállóan pályázhatnak a cégek.

A felhívás egyaránt nyitott kkv-k és nagyvállalatok előtt is, amennyiben rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel és megfelelnek a környezetvédelmi és államháztartási előírásoknak. Konzorciumi formában történő pályázat nem lehetséges, csak önállóan pályázhatnak a cégek. Az 50 milliárd forintos keretösszeg maradt , amelyből 25 milliárd forint kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozások számára van elkülönítve. A pályázható összeg minimum 10 millió, maximum 1 milliárd forint lehet projektenként. A teljes támogatás maximális mértéke mikro- és kisvállalatok esetén 50%, középvállalatoknál 40%, nagyvállalatoknál 30%.

, amelyből 25 milliárd forint kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozások számára van elkülönítve. A pályázható összeg minimum 10 millió, maximum 1 milliárd forint lehet projektenként. A teljes támogatás maximális mértéke mikro- és kisvállalatok esetén 50%, középvállalatoknál 40%, nagyvállalatoknál 30%. Bár a pályázat elsősorban az energiatárolói beruházásokra fókuszál, de ahogy az fentebb már megemlítettük, lehetőség nyílik saját felhasználású megújulóenergia-termelő kapacitás bővítésére is . A megújuló termelő kapacitásokra fordítható támogatás az összköltség legfeljebb 30 százaléka lehet (ez a tervezetben 33% volt). További változás, hogy a társadalmi egyeztetéses verzióban a saját célú megújuló termelés csak fotovoltaikus rendszerre vonatkozott, ez most kibővült.

. A megújuló termelő kapacitásokra fordítható támogatás az összköltség legfeljebb 30 százaléka lehet (ez a tervezetben 33% volt). További változás, hogy a társadalmi egyeztetéses verzióban a saját célú megújuló termelés csak fotovoltaikus rendszerre vonatkozott, ez most kibővült. A támogatható költségek közé tartozik többek között: energiatároló egységek és azok vezérléséhez szükséges szoftverek és hardverek beszerzése, mérési és irányítástechnikai rendszerek kiépítése, építési és tervezési költségek, projektmenedzsment és műszaki ellenőri feladatok.

A pályázatokat 2026. január 12. és február 15. között lehet benyújtani

- a megvalósítási határidő pedig 2028. december 31.

Az egyik legfontosabb elem a Jedlik Ányos Energetikai Programban

Az energiatárolás támogatása kiemelt célja a kormányzatnak. Az őszi energetikai csúcsrendezvényünkön, a Portfolio Energy Investment Forum 2025 eseményen Lantos Csaba energiaügyi miniszter és Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár is kiemelte, hogy bár a magyar napelemes fejlesztések gyors üteme világszinten példátlan, ami komoly eredmény, de a napenergia csak az idő 16 százalékában használható teljes kihasználtsággal,

ezért kulcsfontosságú az energiatárolás fejlesztése.

Ezt szolgálják a lakossági és ipari méretű tárolókat támogató programok, amelyek célja, hogy a megtermelt energiát akkor is fel lehessen használni, amikor nem süt a nap.

Lantos is azt emelte ki előadásában, hogy a PV rendszerek napközben már annyi áramot termelnek hazánkban, amiből sok exportra megy. "Viszont nem mindegy, hogy melyik időszakban exportáljuk ezeket a mennyiségeket" - tette hozzá.

Ott tartunk, hogy amit megcsináltunk 15 év alatt a napelemben, azt ugyanúgy le kell másolni az energiatárolás területén. Biztosan ez lesz a következő évek legfontosabb területe...és ezt a folyamatot az állam aktívan kívánja támogatni

- emelte ki végül az energiaügyi miniszter.

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook