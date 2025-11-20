  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Gazdaság

Portfolio
Holnap tovább drágul a dízel, írja a holtankoljak.

Pénteken tovább emelkeik a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a benzin ára továbbra sem változik.

2025.11.20-án az átlagárak a következők:

  • 95-ös benzin: 579 Ft/liter
  • Gázolaj: 600 Ft/liter
