Lemondott Virág Barnabás MNB-alelnök
Lemondott Virág Barnabás MNB-alelnök

Banai Péter Benőt november 25-én hallgatja meg az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága a Magyar Nemzeti Bank elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnök-jelöltjeként, miután Virág Barnabás lemondott a megbízatásáról. Virág Barnabás tudására és tapasztalatára továbbra is számít a jegybank, a jövőben elnöki tanácsadóként segíti a Magyar Nemzeti Bank munkáját - közölte a Magyar Nemzeti Bank.

Virág Barnabás alelnöki megbízatása 2026. június 22-én járt volna le, de már régóta benne volt a levegőben, hogy nem tölti ki végig mandátumát, hanem még a választások előtt lecserélik.

A hír megjelenésére a forint gyengüléssel reagált, erről itt írtunk részletesen.

Virág Barnabás alelnöki pozícióját a hírek szerint a jövőben Banai Péter fogja betölteni, akit november 25-én hallgat majd meg az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága. Ez a hír sem okoz meglepetést, ugyanis már Varga Mihály jegybankelnöki meghallgatásán kiderült, hogy Banaira számít az MNB-ben, aki így az alelnöki poszt várományosa volt. A jegybank közleménye szerint elnöki tanácsadóként továbbra is számít Virág Barnabás munkájára, ugyanakkor a korábbi vezetőcserék gyakorlata alapján nem biztos, hogy ez lesz a végső pozíciója, elképzelhető, hogy a későbbiekben más vezetői feladatot bíznak majd rá.

Virág Barnabás 2015-től 2020-ig a monetáris politikáért és közgazdasági elemzésekért felelős ügyvezető igazgató volt, majd 2020 nyarán a monetáris politikáért felelős alelnök lett. 2025 tavaszán az új jegybanki vezetés átalakította a szervezeti rendet és a monetáris politikáért felelős funkció Kurali Zoltán új alelnökhöz került. Onnantól Virág az elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnök lett.

Virág Barnabás az alelnöki időszakának jelentős részében a jegybank monetáris politikájának első számú arca volt, gyakorlatilag a kommunikáció fő vonalát is ő vitte.

Banai Péter Benő korábbi államháztartásért felelős államtitkár, jogi szakokleveles közgazdász. 1998 és 2025 között a Pénzügyminisztériumban és a Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgozott, 2025 májusa óta a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója. Az elmúlt évtizedekben az államháztartás területén végzett tevékenysége hozzájárult a magyar gazdaság stabil működéséhez, szakmai felkészültsége és tapasztalata a Magyar Nemzeti Bank vezetése szerint alkalmassá teszi a jegybank alelnöki tisztének betöltésére.

