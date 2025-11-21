Megosztott a Fed vezetése, egymásnak feszültek a döntéshozók

A New York-i Fed elnöke pénteken úgy fogalmazott, hogy a munkaerőpiac gyengülése nagyobb kockázat a gazdaság számára, mint az infláció újraerősödése. Szerinte ezért a Fednek van mozgástere a kamatok további csökkentésére. A döntéshozók között éles vita alakult ki a kamatpályáról, Williams pedig a lazítás mellett érvelt, mondván, a jelenlegi monetáris kondíciók még mindig fékezik a növekedést.
A monetáris politikát mérsékelten restriktívnek látom, bár a közelmúltbeli lépéseink után kevésbé, mint korábban. Továbbra is látok mozgásteret a célul kitűzött szövetségi alapkamat-sáv közeli időszakra szóló további módosítására. Ezzel a politikai irányultság közelebb kerülhet a semleges tartományhoz, miközben megőrizhető a két célunk közötti egyensúly
- mondta santiagói beszédében a jegybankár.
Megjegyzései azonnal megmozgatták a piacokat: a részvényindex-futures tovább emelkedett, miközben az államkötvényhozamok meredeken estek. A határidős árazások szerint a kereskedők most több mint 64 százalék esélyt adnak egy újabb, negyed százalékpontos csökkentésnek a december 9-10-i FOMC-ülésen. Mindössze 36 százalék az esélye annak, hogy nem lesz vágás. Ez nagyjából az ellenkezője a csütörtöki várakozásoknak.
Williams szavai azért is súlyosak, mert a jegybanki vezetői trió egyik tagja Jerome Powell elnök és Philip Jefferson alelnök mellett. Powell az október végi FOMC-ülés óta nem szólalt meg nyilvánosan. Ezen az ülésen a testület 25 bázispontos vágást hagyott jóvá.
Az FOMC-nek 12 szavazó tagja van: a kormányzótanács hét állandó tagja és öt regionális banki vezető, köztük mindig a New York-i Fed elnöke.
A véleménykülönbségek pénteken más vezetők nyilatkozataiban is megjelentek. Susan Collins, a bostoni Fed elnöke a CNBC-nek azt mondta, továbbra is jelentősnek látja az inflációs kockázatot, és óvatos a további vágások támogatásával. Az idei évben szavazó Collins a múlt héten úgy fogalmazott: "magas a küszöb" számára a további csökkentésekhez.
Úgy gondolom, hogy a kissé restriktív politika jelenleg nagyon is helyénvaló. Ezért óvatossá tesz, amikor arról gondolkodom, mi legyen a következő lépés
- mondta. A jegybankár mindehhez hozzátette, hogy "gyengeséget" lát különösen az alacsonyabb jövedelműek körében, amit a magas árakhoz és az immár közel öt éve emelkedett szinten lévő, tartós kockázatot hordozó inflációhoz köt.
Lorie Logan, a dallasi Fed elnöke ezzel szemben közölte, hogy ellenezte volna az októberi kamatvágást. Bár idén nem szavaz, 2026-ban tagja lesz a döntéshozó testületnek. Logan az infláció féken tartásának elsődlegességét hangsúlyozta, és megjegyezte, hogy az idei részvénypiaci szárnyalás is óvatosságra int a lazítással kapcsolatban.
Két vágás után nehezemre esne újra csökkenteni decemberben, hacsak nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy az infláció a vártnál gyorsabban esik, vagy a munkaerőpiac a vártnál gyorsabban hűl
- mondta. Szerinte világos indok hiányában érdemes egy időre változatlanul hagyni a kamatot, hogy jobban felmérhessék a jelenlegi szigor fokát.
Jefferson alelnök péntek délelőtt szintén felszólalt, ám megjegyzéseit az MI gazdaságra és pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatására korlátozta. Egy múlt heti beszédében azt mondta, hogy "lassan" kell haladni a további politikai döntésekkel.
A Fed megosztottsága lényegében arról szól, hogy a politika még mindig valamelyest restriktív-e
- vagyis van-e tér a kamat csökkentésére anélkül, hogy az inflációt felpörgetné -, vagy már nem az, és a további lazítás az árak újbóli emelkedésének kockázatát hordozza. Utóbbi különösen igaz lehet a drámaian megemelt, az amerikai importot sújtó vámok környezetében.
Williams értékelése szerint, a munkaerőpiac hűlésével nőtt a foglalkoztatásra leselkedő lefelé mutató kockázat, miközben az infláció felfelé mutató kockázatai némileg mérséklődtek. A közgazdász azt is megjegyezte, hogy az alapfolyamatokban az infláció továbbra is csökkenő trendet mutat, és nincs jele a vámokból eredő másodkörös hatásoknak. Ugyanakkor - sok más Fed-tisztviselőhöz hasonlóan - megjegyezte, hogy
az infláció mérséklődésében "megtorpanás" látszik a vámok és más tényezők miatt.
Szerinte a hosszabb távú inflációs várakozások továbbra is horgonyzottak, ami mozgásteret ad a Fednek, miközben az infláció - előrejelzése szerint - 2027-re visszatér a jegybank céljához.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Új európai szabályok jönnek: ezek a változások várhatók a lakhatásban
Az EU Lakhatási Tanácsadó Testülete a héten benyújtotta a lakhatási válság kezelését célzó szakpolitikai ajánlásait.
Rohamtempóban halad Peking a hatodik generációs J-36-os lopakodó fejlesztésével: Amerika elvesztheti a versenyt
Egyre jobban sietnek a felek.
Kiderült: máris zsarolja Trump Ukrajnát, ezekkel kényszerítené békekötésre Zelenszkijt Amerika erős embere
Ez már egyszer majdnem a teljes összeomláshoz vezetett.
Friss, ropogós célár jött az OTP-re
Újabb elemző értékelte fel a bank részvényeit.
Hát itt meg mi folyik? - Kínai fegyverrel lőtték le Oroszország rettegett Kalibr rakétáját
Ráadásul az egyik legmodernebbel.
Nesze neked, Otthon Start: így söpri el a szédületes lakásdrágulás a 3%-os hitel előnyét
Kiszámoltuk, mennyivel lehet magasabb a törlesztőrészlet, ha későn lép valaki.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!