Megosztott a Fed vezetése, egymásnak feszültek a döntéshozók

A New York-i Fed elnöke pénteken úgy fogalmazott, hogy a munkaerőpiac gyengülése nagyobb kockázat a gazdaság számára, mint az infláció újraerősödése. Szerinte ezért a Fednek van mozgástere a kamatok további csökkentésére. A döntéshozók között éles vita alakult ki a kamatpályáról, Williams pedig a lazítás mellett érvelt, mondván, a jelenlegi monetáris kondíciók még mindig fékezik a növekedést.

A monetáris politikát mérsékelten restriktívnek látom, bár a közelmúltbeli lépéseink után kevésbé, mint korábban. Továbbra is látok mozgásteret a célul kitűzött szövetségi alapkamat-sáv közeli időszakra szóló további módosítására. Ezzel a politikai irányultság közelebb kerülhet a semleges tartományhoz, miközben megőrizhető a két célunk közötti egyensúly

- mondta santiagói beszédében a jegybankár.

Megjegyzései azonnal megmozgatták a piacokat: a részvényindex-futures tovább emelkedett, miközben az államkötvényhozamok meredeken estek. A határidős árazások szerint a kereskedők most több mint 64 százalék esélyt adnak egy újabb, negyed százalékpontos csökkentésnek a december 9-10-i FOMC-ülésen. Mindössze 36 százalék az esélye annak, hogy nem lesz vágás. Ez nagyjából az ellenkezője a csütörtöki várakozásoknak.

Williams szavai azért is súlyosak, mert a jegybanki vezetői trió egyik tagja Jerome Powell elnök és Philip Jefferson alelnök mellett. Powell az október végi FOMC-ülés óta nem szólalt meg nyilvánosan. Ezen az ülésen a testület 25 bázispontos vágást hagyott jóvá.

Az FOMC-nek 12 szavazó tagja van: a kormányzótanács hét állandó tagja és öt regionális banki vezető, köztük mindig a New York-i Fed elnöke.

A véleménykülönbségek pénteken más vezetők nyilatkozataiban is megjelentek. Susan Collins, a bostoni Fed elnöke a CNBC-nek azt mondta, továbbra is jelentősnek látja az inflációs kockázatot, és óvatos a további vágások támogatásával. Az idei évben szavazó Collins a múlt héten úgy fogalmazott: "magas a küszöb" számára a további csökkentésekhez.

Úgy gondolom, hogy a kissé restriktív politika jelenleg nagyon is helyénvaló. Ezért óvatossá tesz, amikor arról gondolkodom, mi legyen a következő lépés

- mondta. A jegybankár mindehhez hozzátette, hogy "gyengeséget" lát különösen az alacsonyabb jövedelműek körében, amit a magas árakhoz és az immár közel öt éve emelkedett szinten lévő, tartós kockázatot hordozó inflációhoz köt.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 19. Ha ezt a lábát kirúgják a tőzsdének, akkor ez ennyi volt

Lorie Logan, a dallasi Fed elnöke ezzel szemben közölte, hogy ellenezte volna az októberi kamatvágást. Bár idén nem szavaz, 2026-ban tagja lesz a döntéshozó testületnek. Logan az infláció féken tartásának elsődlegességét hangsúlyozta, és megjegyezte, hogy az idei részvénypiaci szárnyalás is óvatosságra int a lazítással kapcsolatban.

Két vágás után nehezemre esne újra csökkenteni decemberben, hacsak nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy az infláció a vártnál gyorsabban esik, vagy a munkaerőpiac a vártnál gyorsabban hűl

- mondta. Szerinte világos indok hiányában érdemes egy időre változatlanul hagyni a kamatot, hogy jobban felmérhessék a jelenlegi szigor fokát.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 20. Nagyot tévedtek, akik féltek az amerikai recessziótól

Jefferson alelnök péntek délelőtt szintén felszólalt, ám megjegyzéseit az MI gazdaságra és pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatására korlátozta. Egy múlt heti beszédében azt mondta, hogy "lassan" kell haladni a további politikai döntésekkel.

A Fed megosztottsága lényegében arról szól, hogy a politika még mindig valamelyest restriktív-e

- vagyis van-e tér a kamat csökkentésére anélkül, hogy az inflációt felpörgetné -, vagy már nem az, és a további lazítás az árak újbóli emelkedésének kockázatát hordozza. Utóbbi különösen igaz lehet a drámaian megemelt, az amerikai importot sújtó vámok környezetében.

Williams értékelése szerint, a munkaerőpiac hűlésével nőtt a foglalkoztatásra leselkedő lefelé mutató kockázat, miközben az infláció felfelé mutató kockázatai némileg mérséklődtek. A közgazdász azt is megjegyezte, hogy az alapfolyamatokban az infláció továbbra is csökkenő trendet mutat, és nincs jele a vámokból eredő másodkörös hatásoknak. Ugyanakkor - sok más Fed-tisztviselőhöz hasonlóan - megjegyezte, hogy

az infláció mérséklődésében "megtorpanás" látszik a vámok és más tényezők miatt.

Szerinte a hosszabb távú inflációs várakozások továbbra is horgonyzottak, ami mozgásteret ad a Fednek, miközben az infláció - előrejelzése szerint - 2027-re visszatér a jegybank céljához.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images