Adóemelésre készül Oroszország, a sajtónak a Nyugatot kell okolnia érte

A fő cél, hogy megóvják Vlagyimir Putyint azoktól a kritikáktól, hogy a háborús gazdaság már a mindennapi oroszokat is sújtja. Putyin legfőbb tisztviselői – köztük a belpolitikai ügyekért felelős vezető, Szergej Kirijenko – arról egyeztettek, miként hárítsák el a felelősséget az adóemelés intézkedéséért. A megbeszélések az új költségvetési törvény benyújtása előtt zajlottak.

A javaslatot szeptember végén nyújtották be, és csütörtökön ment át a harmadik olvasaton – közölte két, az egyeztetésekre rálátó forrás.

A költségvetés szerint januártól 20-ról 22 százalékra nő az áfa kulcsa Oroszországban. Ez szembemegy Putyin korábbi ígéretével, miszerint 2030 előtt nem lesz újabb adóemelés.

Az egyik, a közvélemény kezeléséről szóló megbeszélésen a kormányzati befolyás alatt álló médiumok képviselői is részt vettek. Iránymutatást kaptak, amelyet a Financial Times is látott. Az útmutató előírja, hogy a sajtó a Nyugatot tegye felelőssé az adóemelésért, arra hivatkozva, hogy "nem érdekelt az ukrajnai háború békés rendezésében". A javasolt fordulatok között olyanok szerepelnek, mint "A pénzed vagy az életed?" és a "Semmi sem fontosabb a biztonságnál".

Az iránymutatás azt is rögzíti, hogy az áfáról szóló hírekben kerülni kell Putyin személyes említését. Ugyanakkor érdemes hangsúlyozni a költségvetési törvény egyéb, "pozitív" adóváltozásait, például a szerencsejáték-társaságokat érintő magasabb kulcsokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images