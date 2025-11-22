  • Megjelenítés
FONTOS Támadás érte Oroszország Végítéletnapi állomását – Tényleg bekövetkezhet a nukleáris apokalipszis?
Adóemelésre készül Oroszország, a sajtónak a Nyugatot kell okolnia érte
Gazdaság

Adóemelésre készül Oroszország, a sajtónak a Nyugatot kell okolnia érte

Portfolio
A Kreml a korábbi ígéretek ellenére 2 százalékpontos áfaemelésre készül, és az egészért a Nyugatot hibáztatja, ráadásul ugyanezt várja el a médiumoktól is - tudta meg a Financial Times.

A fő cél, hogy megóvják Vlagyimir Putyint azoktól a kritikáktól, hogy a háborús gazdaság már a mindennapi oroszokat is sújtja. Putyin legfőbb tisztviselői – köztük a belpolitikai ügyekért felelős vezető, Szergej Kirijenko – arról egyeztettek, miként hárítsák el a felelősséget az adóemelés intézkedéséért. A megbeszélések az új költségvetési törvény benyújtása előtt zajlottak.

A javaslatot szeptember végén nyújtották be, és csütörtökön ment át a harmadik olvasaton – közölte két, az egyeztetésekre rálátó forrás.

A költségvetés szerint januártól 20-ról 22 százalékra nő az áfa kulcsa Oroszországban. Ez szembemegy Putyin korábbi ígéretével, miszerint 2030 előtt nem lesz újabb adóemelés.

Az egyik, a közvélemény kezeléséről szóló megbeszélésen a kormányzati befolyás alatt álló médiumok képviselői is részt vettek. Iránymutatást kaptak, amelyet a Financial Times is látott. Az útmutató előírja, hogy a sajtó a Nyugatot tegye felelőssé az adóemelésért, arra hivatkozva, hogy "nem érdekelt az ukrajnai háború békés rendezésében". A javasolt fordulatok között olyanok szerepelnek, mint "A pénzed vagy az életed?" és a "Semmi sem fontosabb a biztonságnál".

Még több Gazdaság

Itt a legfrissebb hótérkép: mutatjuk, hol eshet 10 centi hó is Magyarországon

Megszólalt Szijjártó Péter a paksi bővítésről

Totális összeomlást hoz a mesterséges intelligencia

Az iránymutatás azt is rögzíti, hogy az áfáról szóló hírekben kerülni kell Putyin személyes említését. Ugyanakkor érdemes hangsúlyozni a költségvetési törvény egyéb, "pozitív" adóváltozásait, például a szerencsejáték-társaságokat érintő magasabb kulcsokat.

Kapcsolódó cikkünk

Támadás érte Oroszország Végítéletnapi állomását – Tényleg bekövetkezhet a nukleáris apokalipszis?

Itt az új tűzszüneti terv, történelmi válság jöhet Ukrajnában - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Bemondta Európa vezető nagyhatalma: csak így lehet béke Ukrajnában

Megvan a béketerv tárgyalásának helyszíne, Genfben megpecsételődhet Ukrajna sorsa

Akkor teljesülhet Putyin összes kívánsága, amikor Európát hajszálak választják el a teljes leválástól

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Megjött a kormány 1,9 milliárdos ajándéka, de mi állhat emögött?
Itt az új tűzszüneti terv, történelmi válság jöhet Ukrajnában - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton
Váratlan lépést tett Ursula von der Leyen – Ez sokakat meglepett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility