Megjött a figyelmeztetés: itt van a világtörténelem legnagyobb összeomlása

Robert Kiyosaki, a „Gazdag papa, szegény papa” című bestseller szerzője rendkívül erős figyelmeztetést tett közzé a közösségi médiában. A guru szerint a történelem legsúlyosabb válsága már nem a távolban sejlik fel, hanem éppen most robban be, és hatása a hétköznapi emberek pénzén, megtakarításain és mindennapjain is gyorsan nyomot hagy majd. Ami azonban igazán lényeges: Kiyosaki azt is elárulta, hova menekülnek a profi befektetők egy ilyen piaci viharral szemben – és mely eszközök nyújthatnak valódi védelmet, sőt akár kiemelkedő hozamlehetőséget a következő hónapokban.