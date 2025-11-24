Visszatért az aranykor a műtárgypiacra

Visszatért az aranykor, szinte minden elkelt a felkínált portékából a New York-i művészeti árveréssorozaton.
A szenzációs leütések közül kiemelkedik Klimt, valamint Frida Kahlo műve, de korunk izlésének egyfajta tükreként, a címoldalakra került Cattelan „aranyműve” és egy háromszarvú dinoszaurusz csontváz, a 66 millió éves Cera is. Mintegy másfélezer tételt kalapáltak el. "Profi eladók, racionális áron, eladható anyagot dobtak be, a kereslet-kínálat egyensúlyban volt" – értékelte az eseményeket az ismert műtárgypiaci tanácsadó, Todd Levin.
A Christie’s bevétele alig valamivel maradt el az 1 milliárd dollártól, míg a Sotheby’s kasszájába 1,17 milliárd került, és a Phillips is részesült a mannából, mintegy 100 millió dollár bevételt könyvelhetett el. Ha rangsort kell állítani, a show-t a Sotheby’s vitte el, bár az új otthont, a Breuer Buldinget néhányan szűkösnek ítélték, és volt aki arra emlékezett, jobb kávét adtak a régiben, az üzletmenet, amely ezúttal nem nélkülözte az utóbbi években elfelejtett „tüzijátéket”, bőven kárpótolta a fanyalgókat.
