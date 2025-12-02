  • Megjelenítés
Már megint halat hívtak vissza az üzletekből, aki ilyet vett, ne fogyassza el!
Gazdaság

Már megint halat hívtak vissza az üzletekből, aki ilyet vett, ne fogyassza el!

MTI
Az elmúlt hónapokban több alkalommal hívtak vissza magyarországi üzletláncok haltermékeket. Most egy újabb esettel bővült a lista, lazacpisztráng filét hívott vissza az Auchan.

Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt visszahívta valamennyi forgalomban lévő 100 grammos Ocean Fish Füstölt lazacpisztráng filé termékét az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft. - hívta fel a figyelmet kedden a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az MTI-nek küldött közleményben.

A tájékoztatás szerint az ellenőrzéskor végzett vizsgálat

a termékben Listeria monocytogenes jelenlétét mutatta ki.

Az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomonköveti - írták a közleményben. Az érintett terméket az Ocean Fish S.R.L. gyártotta. A hatóság azt kéri, hogy

Még több Gazdaság

Lázár János kedvezményeket jelentett be az autópálya-matricáknál

Christophe Hansen: az aktívan termelő gazdának kell adni az agrártámogatásokat

Az egy főre jutó GDP és fogyasztás különbségének okairól

aki a visszahívott termékből vásárolt, és még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

A Listeria baktérium a környezetünkben általánosan jelen lévő baktérium, amely élelmiszerekben gyakran előfordul, megbetegedést azonban csak nagyobb baktériumszám mellett okoz. Egészséges emberekben sokszor semmilyen tünetet nem vált ki a Listeriával fertőzött élelmiszer fogyasztása. Legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, hetven évesnél idősebb, valamint gyenge immunrendszerű emberek) azonban nagyobb veszélye van a betegség kialakulásának. A liszteriózist az általános tünetek - láz, hányás, hasmenés, fejfájás - alapján sokszor nehéz megkülönböztetni egyéb élelmiszer-fertőzésektől. Szövődményként agyhártyagyulladás, vérmérgezés alakulhat ki.

Kapcsolódó cikkünk

Veszélyes baktérium miatt azonnali visszahívás az Aldinál

Lazac, garnéla, tenger csümölcsei - rengeteg terméket hív vissza a Spar

Visszahívott egy terméket a Spar

Lazac-botrány: lecsapott az Európai Bizottság

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Olyat tett Oroszország, amelyre az elemzők még a legmerészebb álmaikban sem gondoltak
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility