Rekord összegért kelt el az orosz cári család számára készített rendkívüli dísztárgy

Történelmi rekordot jegyeztek fel a Christie’s londoni aukcióján. A december eleji árveréssorozat nyitónapján közel 10 milliárd forintnak megfelelő összegért, pontosan 22 millió 895 ezer angol fontért (több mint 30 millió dollárért) kelt el az ikonikus „Téli tojás”, az orosz cárokat szolgáló francia származású ékszerész, Fabergé egyik legötletesebb alkotása. A kivételes kincset 1913-ban II. Miklós cár rendelte meg húsvéti ajándékként édesanyjának, Marija Feodorovnának, egyúttal a Romanovok uralkodásának 300. évfordulóját is ünnepelve. Az aukción más Fabergé-alkotások, miniatűr figurák, bútorok is kalapács alá kerültek, több közülük Emanuel Nobel, Alfred Nobel unokaöccsének gyűjteményét gazdagította hajdan.

Az érdekesebb tételek között egy vicces figura, urali keménykőből faragott utcai festő 1916-ban került a Fabergé-műhelyből Emanuel Nobelhez. Becsértékét az aukciót megelőzően 1,5-2 millió fontra tette az árverező. A figura arca, sapkája csizmája, inge és szerszámai más-más féldrágakőből vannak, szemei például zafirból, a hátán a kis vödör jáspisból, nyele pedig ezüstből van. Összesen hatvan hasonló figura készült, került belőlük II. Miklós cár, Chulalongkorn sziámi király és Emanuel Nobel, Szentpétervárról Svédországba menekült olajmágnás gyűjteményébe is. Most alsó becsértékén talált vevőt, a szerencsés licitáló 1 millió 514 ezer fontért vihette haza a vidám festőlegényt.

Forrás: Christie's

Becsértékét megötszörözve, 254 ezer fontot ért egy aranylábú gyémántszemű, fehér kvarcból faragott kiskakas, egy drágakövekkel kirakott jáspis elefánt ugyancsak megsokszorozva becsértékét 127 ezer fontért talált vevőt. Mindössze 5000 fontot reméltek egy 1890-ben készült zománcozott nyelű, drágakődíszítésű arany horgolótűért, amely végül ennek tízszereséért kelt el. Egy miniatűr nefritből faragott szánkó, karcsú arany talpakon, az orrészen egy gyémántszemű aranyhattyú, rajta cirill betűs „Fabergé” felirat és a műhelymester monogramja látszik, akinek keze alól 1890-ben került ki a dísztárgy, amely most 736 ezer fontot ért meg valakinek.

Henrik Wigström ugyancsak a Fabergé hírnevét öregbítette 1911 és 1916 között, az ő terveit tartalmazza az a 400 oldalas mappa, amelyben eredeti méretben látható, mintegy 1000 dísztárgy rajza, némelyiken gyártási számok és dátumok felirata vagy pecsétje is kivehető. A ritkaságért 508 ezer fontot adtak most a londoni aukción.