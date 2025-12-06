Újabb aukció a Virág Judit Galériában – Lesz kilencszámjegyű leütés?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A vegyes eredményeket produkáló októberi aukciók után újra megméretik magukat és persze a vásárlóerőt is a hazai nagy árverőházak. Elsőként a Virág Judit Galéria lép porondra december 8-án, és amint látni lehet, a lécet magasabbra tették. A kiválogatott anyagban ezúttal csak egy tétel esetében reménykednek százmilliós leütésben, a kínálat minősége azonban kifogástalan, a néhánymilliós kategóriában a bőség zavara látható, és szembetűnő a kortársak térhódítása is.

A Virág Judit Galéria bemelegítésképpen már november végén tesztelte a közönség fogadókészségét háború utáni, illetve kortárs alkotásokra, az eredmények felülmúlták a reményeket. Szinte minden elkelt, miközben a kategóriában szokatlanul sok volt a tízmillió feletti leütés.

A rekordot Keserü Ilona Hommage á Martyn (2.), 1986-87-ben készült vászna mellé jegyezték fel, amely 42 millió forintért kelt el.

Bak Imre alkotása 24 milliót ért,

Molnár Vera geometrikus műve, a Double Rectangle Magique 15 millió forintért talált vevőt.

Lantos Ferenc Összetartozás című vászna 18 millió forintért kelt el,

egy másik Lantosért, egy acéllemezre zománcfestékkel felvitt képért 4,4 millió forintot fizettek.

Ugyanennyit adtak Gyarmathy Tihamér üvegmozaik tervéért, amit a Kertészeti Kutató Intézet számára készített 1970-ben,

és Pinczehelyi Sándor 2003-as, humoros Négy coca című képe is ezen az áron kelt el.

Fehér László Lány és madár című, 1997-es fekete fehér vászna 2,6 milliót fialt, miközben előzetesen maximum 1,6 millióra becsülték.

Több Nádler István-mű is forgott, a legmagasabb árat egy 2001-es vászon érte el, 17 millió forintot fizetett valaki az M.M. Nr. 11. címen nyilvántartott alkotásért.

A kortársak egyre rangosabb szerepet kapnak a nagyárverések kínálatában, így a most következő rendezvényen Keserü Ilona műve lesz az egyik fő attrakció, a Táj című, 2004-ben befejezett alkotása, a galéria bejáratával szemben, a főfalon, vonzza be a közönséget. A nyolcszögletű formázott, sejtelmes színátmeneteket mutató vászon kikiáltási ára 30 millió forint, becsértékét 50-70 millió forint közé lőtték be a szakértők.

Nádler István nagyméretű dekoratív alkotásai is vevőcsalogatók: az „M” sorozatból két mű, valamint az Ellentétpárok című kerül kalapács alá, indulóáruk 4,6-7 millió forint között mozog. A klasszikusnak számító kortársak között kiemelendő Anna Margit Barátok (A Bohócok-sorozat része) című 1987-es műve, amelyre 3,6 millió forintról indul majd a licit, de izgalmasnak ígérkezik többek között Vinkó Leó, Tóth Menyhért, Korniss Dezső, de Mácsai István műveinek fogadtatása is.

Szubjektív válogatásunkba bekerült Fenyő György Pihenő lány című, 1935-ös vászna, becsértéke 2-3 millió forint. A festmény szépsége mellett az alkotó sorsa, valamint eltűntnek hitt műveinek meseszerű előkerülése is vonzó lehet. Fenyő apja, Fenyő Miksa, a Nyugat egyik alapítója, a GYOSZ-igazgatója, mecénás, országgyűlési képviselő volt. Magyarországon Kmetty János és Berény Róbert voltak a mesterei, de a drezdai Képzőművészeti Akadémián, Párizsban a Julian Akadémián, Olaszországban és Angliában is tanult festészetet. Karrierje gyakorlatilag 1938-ban véget ért, túlélte a háborút, de megszűnt festeni, a Szépművészeti Múzeum restaurátora lett, egyebek mellett ő irányította a Keleti Pályaudvar Lotz-termében a kohászokat ábrázoló freskó helyreállítását. 1956-ban Londonba emigrált. Gyakorlatilag hét évtizednyi képszakadás után egyszer csak előkerültek alkotásai.

Párizsban készült 1910-ben Ziffer Sándor Rue Vaugirard, Kilátás az udvarra című képe, amelytől a festő élete végéig nem volt hajlandó megválni, és csak halála után került ki a család tulajdonából. Később Krupiczer Antal szobrászművész tulajdonába került, most 10 millió forinton kiáltják ki az akár 24 milliót is érő alkotást.

Ziffer Sándor: Rue Vaugirard, Kilátás az udvarra (Forrás: Virág Judit Galéria)

Scheiber Hugó Táncosnők című művéért 7,5 milliónál indul a licit, a papírra készült, a jazz vad ritmusát láttató szénrajz maximális becsértéke 18 millió forint. Batthyány Gyula Esküvő című képét, a művésztől megszokott színes kavalkádot, 30 milliós maximális becsértékkel bocsátják áruba, az alku 10 millió forintról startol.

A mesterművek között kiemelnénk Szőnyi István „ezüstszürke színkölteményét”, a Szürke Duna című kép a magyar újromantika egyik legtündöklőbb példája, 12 millió forinttól indulhat érte a versengés, míg Kmetty János Városligeti táj című alkotásának kezdőára 20 millió forint lesz.

Boromisza Tibor vidám, színes vásári jelenete 24 millió forintot is érhet, Berény Róbert csendéletét 15 millióra becsülik, és több Vaszary is színesíti a kínálatot, köztük elérhető áron egy pasztell, a Rapallo, amelynek kikiáltási ára 850 ezer forint.

Scheiber Hugó: Táncosnők (Forrás: Virág Judit Galéria)

A hétfői aukció vitathatatlan sztártétele Rippl-Rónai József Kunffy Lajost ábrázoló portréja.

A két művésznek nemcsak szülővárosa, Kaposvár volt közös, hanem mindketten hosszú éveket töltöttek Párizsban, ahonnan nyaranta rendszeresen együtt látogattak haza. Szoros barátságukról az úgynevezett barátság-képek, az egymásról és feleségeikről festett portrék tanúskodnak. Ennek szép példája ez a tüzes színekkel megfestett portré, Rippl-Rónai kukoricás korszakának remeke. Az 1910 körül született mű kikiáltási ára 65 millió forint, becsértéke azonban ennél jóval magasabb, szakértők szerint akár 150 milliót is érhet, így minden esély meg van rá, hogy a kalapács kilencszámjegyű összegnél koppanjon.

Ha Virág Judit Galéria, akkor Zsolnay

A szokásos minőségű Zsolnay-tárgyak is szerepelnek az eladó portékában. Köztük egy oroszlános lábakon álló porcelánfajansz virágtartó edény, amely 1896 körül készült. Összetett technikai megoldásokkal díszített, magastüzű mázakkal és zöldesarany, opak eozinmázzal, stilizált növényi ornamentikával festett, eozinnal áthúzott darab, amelynek becsértéke eléri a 8 millió forintot.

A másik kiemelkedő törékeny áru egy domborműves váza, virágos ágon ülő pávával 1884-ből. Magastüzű mázas festéssel, arany kontúrozással és gazdag belső rajzolattal, a talprész felett damaszcén-mintával díszített tárgy magassága több mint fél méter, becsértéke 7 millió forint.

Címlapkép: Fenyő György: Pihenő lány (Forrás: Virág Judit Galéria)