Nem a nagy nevek okoztak szenzációt a Virág Judit Galéria aukcióján

Nem lett százmilliós leütés a Virág Judit Galéria tegnapi aukcióján, és ha summázni kéne egy szóval a decemberi nagyárverés eredményeit, akkor talán a „furcsa” lenne a megfelelő kifejezés. A legnagyobb várakozással piacra dobott tételek között több nem váltotta be a reményeket, miközben váratlan és lelkesítő liciteknek lehettünk tanúi, de ezúttal nem a megszokott nevek mellé jegyeztek fel szenzációkat.

Egyetlen tábla emelkedett csak fel a Virág Judit Galéria árverésén, amikor felmutatták Rippl-Rónai József Kunffy Lajost ábrázoló portréját. A művész kukoricás korszakának remekét 65 millió forinton kínálták, és alku nélkül ennyiért lett új tulajdonosáé. Előzetes becsértéke alapján akár százmilliós leütésre is számíthatott volna a közönség, ám mint kérdésünkre Virág Judit fogalmazott,

a becsérték, bár tükrözi a valódi értéket, a három évvel ezelőtti vásárlóerőnek meg is felelt volna, most nem realitás.

Amúgy a kifejezetten jó hangulatú rendezvényen kalapácsáron összesen 578 millió forint került a mérlegbe, és miközben több mint 30 tétel maradt vissza, az eladott portéka nagyjából ellensúlyozta a veszteséget.