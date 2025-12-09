Nem a nagy nevek okoztak szenzációt a Virág Judit Galéria aukcióján

Egyetlen tábla emelkedett csak fel a Virág Judit Galéria árverésén, amikor felmutatták Rippl-Rónai József Kunffy Lajost ábrázoló portréját. A művész kukoricás korszakának remekét 65 millió forinton kínálták, és alku nélkül ennyiért lett új tulajdonosáé. Előzetes becsértéke alapján akár százmilliós leütésre is számíthatott volna a közönség, ám mint kérdésünkre Virág Judit fogalmazott,
a becsérték, bár tükrözi a valódi értéket, a három évvel ezelőtti vásárlóerőnek meg is felelt volna, most nem realitás.
Amúgy a kifejezetten jó hangulatú rendezvényen kalapácsáron összesen 578 millió forint került a mérlegbe, és miközben több mint 30 tétel maradt vissza, az eladott portéka nagyjából ellensúlyozta a veszteséget.
