Több százmillió forint feletti leütést hozhat a Kieselbach Galéria aukciója

Vaszary első nagy korszakából származik a Séta a parkban című alkotás, amelyet a magyar festészet ikonikus műveként jegyeznek, ha úgy tetszik „színköltészet”, ahogy írja az egyik róla szóló tanulmány. A fiatal Vaszary János az impresszionisták nyomán járva ment ki palettájával a szabad levegőre, a nőalakok, az egymást felerősítő színkontrasztok, a lágyan örvénylő ecsetvonások Monet stílusát idézik.
A védett vászon remények szerint ostromolhatja a 200 milliós kalapácsárat, legalább is, ha reális a 160-220 millió forint közé belőtt becsérték.
A hazai piacon időnként gyanakvás fogadja a régi mesterek nagy műveinek felbukkanását. Belotto alkotásának eredete azonban megnyugtatóan nyomon követhető. Első magyar gyűjtője Back Bernát (1871–1953) volt, aki 1907-ben a müncheni Julius Böhlertől 4800 márkáért vásárolta meg a vásznat. Back földbirtokos, gabonakereskedő és malomtulajdonos zsidó családba született. A Vidéki Malomiparosok Országos Egyesületének alapítója és társelnöke, a Kereskedelmi és Iparkamara vezetőségi tagja volt, de a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár elnöki tisztét is betöltötte, kormányfőtanácsos és Szeged város képviselője volt a felsőházban. Mindezen felül szenvedélyes gyűjtőként is ismerték: Van Dyck, Murillo kép is volt birtokában. Szerencsésen túlélte a vészkorszakot, de gyűjteményéből jeles tételek eladására kényszerült. Kitűnő kapcsolatot ápolt Petrovics Elekkel, a Szépművészeti Múzeum igazgatójával, így juthatott kollekciójának több fontos darabja közgyűjteménybe.
