Rákapcsoltak a magyar gázerőművek, sokéves trend fordulhat meg

Február és október után novemberben is legalább évtizedes csúcsot ért el a hazai gázerőművek által megtermelt villamos energia mennyisége,

így 2025-ben három év csökkenés után ismét növekedhet a földgáz magyar árammixben elfoglalt éves részaránya.

A villamosenergia-rendszerirányító MAVIR adatai szerint novemberben a hazai gázerőművek összesen 1032,0 gigawattórányi (GWh) villamos energiát állítottak elő, ami a teljes havi magyar áramtermelés 35,9%-a. A magyarországi gázerőművek november havi termelése legutóbb 2021-ben, az orosz-ukrán háború előtti utolsó évben volt ilyen jelentős, amely az elmúlt tíz év legmagasabb szintjét jelöli az EMBER adatai alapján.

Az agytröszt kimutatása ugyanakkor valamivel alacsonyabb számot tartalmaz - e szerint a magyar gázerőművek novemberi termelése mintegy 970 GWh volt -, ami abból adódhat, hogy a think tank az Eurostat és az ENTSO-E adataiból dolgozott.

Amint azt a fenti grafikon is jelzi, a hazai gázerőművek termelése éven belül ciklikusan változik, és jellemzően a hideg évszakban tetőzik a fűtési igény által generált nagyobb áramfogyasztáshoz igazodva. A jelenségre ráerősít, hogy a jókora hazai naperőmű-állomány termelése éppen a téli hónapokban a legkisebb, a piaci áramárak pedig jellemzően magasabbak, vagyis jobban megéri részben a gázerőművek termelésének fokozásával kiváltani a napenergiát, mint kizárólag az import növelésével.

A hazai gáztárolók töltöttsége december 13-i adatok szerint valamivel 63% fölött alakult, vagyis a tárolói készletszint meghaladta a 4 milliárd köbmétert. Ez a mennyiség az utóbbi évek hasonló időszakainak legalacsonyabb értéke,

de így is önmagában elegendő lenne az ország közel fél évnyi felhasználásának fedezésére,



nem számítva az FGSZ adatai szerint december közepén is erőteljes magyarországi gázimportról és hazai kitermelésről.

A magyarországi gázerőművek által termelt villamos energiát hivatalosan a hazai áramtermeléshez sorolják, noha a gázerőművekben elégetett földgáz nagy része is külföldi (orosz) forrásból származik. Ezért a földgáz áramtermelésen belüli súlyának növekedése kedvezőtlenül hat az energiafüggetlenségre és emeli az ország energiaszámláját is. A fokozott gázerőművi termelés ellenére a hazai áramimport is érezhetően megugrott november közepétől, ami egybeesik a fűtési igény felerősödésével, a Paksi Atomerőmű egyik blokkjának egyhónapos éves nagyjavítása kezdetével, illetve a napenergia-termelés visszaesésével is.

Elképesztő volatilitás egy éven belül. A 2025-ös évben februárban, októberben és novemberben is évtizedes csúcsokra emelkedett a gázerőművi áramtermelés volumene, viszont májusban, júniusban, augusztusban és szeptemberben legalább 10 éve nem látott mélységbe süllyedt az adott havi termelés. Ezt az időjárási tényezők mellett részben a megújulóenergia-termelés ingadozásai, a szénalapú áramtermelés környezetvédelmi, illetve versenyképességi okokból történő csökkenése, valamint a gazdasági körülmények alakulása idézte elő.

A környező országokban és uniós szinten nem tapasztalható hasonló szélsőséges ingadozás a gázalapú áramtermelés havi értékeiben, de Szlovéniában és Szerbiában 2025 több hónapjában szintén rekord magasan alakult a gázerőművek termelése, vélhetően a szénalapú termelés és a vízenergia-termelés csökkenésétől nem függetlenül.

2025 első 11 havi adatai alapján idén megtörhet a földgáz magyarországi áramtermelésben betöltött szerepének elmúlt három évben látott csökkenő trendje is.

A földgáz hazai áramtermelésben elfoglalt részaránya sokéves időtávon is érdekes hullámzást mutat: a 2008-as 38,3%-ról 2014-ig 15,6%-ra csökkent az arányszám, majd 2021-ig 28,1%-ra emelkedett, mielőtt 2024-ig 20,4%-ra mérséklődött a mutató. A tavalyi év január-novemberi időszakában 19,5%-ot ért el az érték, ami 2025 első 11 hónapjában 22,3%-ra nőtt, vagyis 2021 után idén először ismét több gázt használhat a magyar villamosenergia-rendszer, mint a megelőző évben.

Címlapkép forrása: Jim West via Getty Images