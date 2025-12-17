Rákapcsoltak a magyar gázerőművek, sokéves trend fordulhat meg

Február és október után novemberben is legalább évtizedes csúcsot ért el a hazai gázerőművek által megtermelt villamos energia mennyisége,
így 2025-ben három év csökkenés után ismét növekedhet a földgáz magyar árammixben elfoglalt éves részaránya.
A villamosenergia-rendszerirányító MAVIR adatai szerint novemberben a hazai gázerőművek összesen 1032,0 gigawattórányi (GWh) villamos energiát állítottak elő, ami a teljes havi magyar áramtermelés 35,9%-a. A magyarországi gázerőművek november havi termelése legutóbb 2021-ben, az orosz-ukrán háború előtti utolsó évben volt ilyen jelentős, amely az elmúlt tíz év legmagasabb szintjét jelöli az EMBER adatai alapján.
Az agytröszt kimutatása ugyanakkor valamivel alacsonyabb számot tartalmaz - e szerint a magyar gázerőművek novemberi termelése mintegy 970 GWh volt -, ami abból adódhat, hogy a think tank az Eurostat és az ENTSO-E adataiból dolgozott.
Amint azt a fenti grafikon is jelzi, a hazai gázerőművek termelése éven belül ciklikusan változik, és jellemzően a hideg évszakban tetőzik a fűtési igény által generált nagyobb áramfogyasztáshoz igazodva. A jelenségre ráerősít, hogy a jókora hazai naperőmű-állomány termelése éppen a téli hónapokban a legkisebb, a piaci áramárak pedig jellemzően magasabbak, vagyis jobban megéri részben a gázerőművek termelésének fokozásával kiváltani a napenergiát, mint kizárólag az import növelésével.
A hazai gáztárolók töltöttsége december 13-i adatok szerint valamivel 63% fölött alakult, vagyis a tárolói készletszint meghaladta a 4 milliárd köbmétert. Ez a mennyiség az utóbbi évek hasonló időszakainak legalacsonyabb értéke,
de így is önmagában elegendő lenne az ország közel fél évnyi felhasználásának fedezésére,
nem számítva az FGSZ adatai szerint december közepén is erőteljes magyarországi gázimportról és hazai kitermelésről.
A magyarországi gázerőművek által termelt villamos energiát hivatalosan a hazai áramtermeléshez sorolják, noha a gázerőművekben elégetett földgáz nagy része is külföldi (orosz) forrásból származik. Ezért a földgáz áramtermelésen belüli súlyának növekedése kedvezőtlenül hat az energiafüggetlenségre és emeli az ország energiaszámláját is. A fokozott gázerőművi termelés ellenére a hazai áramimport is érezhetően megugrott november közepétől, ami egybeesik a fűtési igény felerősödésével, a Paksi Atomerőmű egyik blokkjának egyhónapos éves nagyjavítása kezdetével, illetve a napenergia-termelés visszaesésével is.
Elképesztő volatilitás egy éven belül. A 2025-ös évben februárban, októberben és novemberben is évtizedes csúcsokra emelkedett a gázerőművi áramtermelés volumene, viszont májusban, júniusban, augusztusban és szeptemberben legalább 10 éve nem látott mélységbe süllyedt az adott havi termelés. Ezt az időjárási tényezők mellett részben a megújulóenergia-termelés ingadozásai, a szénalapú áramtermelés környezetvédelmi, illetve versenyképességi okokból történő csökkenése, valamint a gazdasági körülmények alakulása idézte elő.
A környező országokban és uniós szinten nem tapasztalható hasonló szélsőséges ingadozás a gázalapú áramtermelés havi értékeiben, de Szlovéniában és Szerbiában 2025 több hónapjában szintén rekord magasan alakult a gázerőművek termelése, vélhetően a szénalapú termelés és a vízenergia-termelés csökkenésétől nem függetlenül.
2025 első 11 havi adatai alapján idén megtörhet a földgáz magyarországi áramtermelésben betöltött szerepének elmúlt három évben látott csökkenő trendje is.
A földgáz hazai áramtermelésben elfoglalt részaránya sokéves időtávon is érdekes hullámzást mutat: a 2008-as 38,3%-ról 2014-ig 15,6%-ra csökkent az arányszám, majd 2021-ig 28,1%-ra emelkedett, mielőtt 2024-ig 20,4%-ra mérséklődött a mutató. A tavalyi év január-novemberi időszakában 19,5%-ot ért el az érték, ami 2025 első 11 hónapjában 22,3%-ra nőtt, vagyis 2021 után idén először ismét több gázt használhat a magyar villamosenergia-rendszer, mint a megelőző évben.
Címlapkép forrása: Jim West via Getty Images
Váratlan jó híreket kapott a távol-keleti ország
Nagy döntésnek ágyazhattak meg a friss adatok.
Digitális dolgozók és személyi AI-asszisztensek: így készülhetnek fel a vállalatok a mesterséges intelligencia alapú ügynökök használatára
Gagan Delouri-t, a Ping Identity értékesítési csoportvezetőjét kérdeztük.
Így ment át a közgyűlésen Budapest költségvetése
Véget ért a Fővárosi Közgyűlés.
Meglepő bejelentést tett Brüsszel: így változik meg az európai ipar sorsa 2026-tól
Az Európai Bizottság 180 új terméket vonna be a klímavám alá.
3 milliárd forintos szerződést kötött a Nyomda
A jövő évi választásokhoz kapcsolódóan.
Kritikus pillanatba értünk: tömegével vezénylik a frissen képzett katonákat a NATO keleti határára
Egyre több európai vezető nyilatkozik hasonlóan.
Újranyitja az egyik ingyenpénzes programját a kormány, önerő sem szükséges
400 ezer forinttól 2 millió forintig lehet pénzt kérni.
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
Új banki szereplő a Diverzumnál: akár 60 ezer Ft bónusz ütheti a diákok markát bankszámlájuk mellé
A legtöbb fiatal már nemcsak a mindennapi kiadásokra koncentrál pénzügyeiben, hanem tudatosan szeretne félretenni és tervezni is. Ezt ismerte fel az Erste, amely most a legnagyobb magyar diákkedve
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
A devizaadósság emelkedése nem jó üzenet kifelé.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?