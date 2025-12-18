  • Megjelenítés
Átlépte a lélektani határt több osztrák síterep díja
Átlépte a lélektani határt több osztrák síterep díja

Rekordmagasságba emelkedtek az osztrák síterepek napijegy árai, több prémium helyszín is átlépte a 80 eurós lélektani határt. Sölden 83 eurós árával a legdrágább síterepe lett, miközben az ágazatban átlagosan 4 százalékos áremelkedést tapasztaltak az előző szezonhoz képest - tudósított a Síelők.hu.

Az osztrák síterepek árai jelentős emelkedést mutatnak a mostani szezonban. Több népszerű síparadicsom, köztük Sölden, St. Anton am Arlberg és a teljes Ski Arlberg régió napijegyárai már meghaladják a 80 eurós határt a felnőtt látogatók számára.

A csúcsidőszakban Söldenben 83 euróért válthatunk napijegyet, de St. Anton sem marad el sokkal, itt 81,50 euróba kerül egy napi belépő, míg a Ski Arlberg régió egészében 80-83 euró között mozognak az árak.

Számos további prémium síterep közelíti a 80 eurós határt. Kitzbühel 79,50 eurós, Ischgl, Mayrhofen-Zillertal-Hintertux, Saalbach-Hinterglemm és Flachau egyaránt 79 eurós napijegy árakat kínál. Karintia nagyobb síterepei éppen 80 euró alatt tartják áraikat.

Az áremelkedés mértéke átlagosan 4 százalék az előző évhez képest, amit a szolgáltatók elsősorban az energia- és személyzeti költségek növekedésével indokolnak.

A magas árak ellenére továbbra is léteznek költséghatékony megoldások. Az elővételes jegyvásárlás jelentős kedvezményeket kínálhat, míg a régiós síbérletek több síterep meglátogatását teszik lehetővé kedvezőbb áron.

A kisebb, húzóliftekkel rendelkező terepek jóval kedvezőbb áron kínálnak síelési lehetőséget. Ilyen például a kelet-stájerországi St. Jakob im Walde vagy Mönichwald, ahol mindössze 33 euróba kerül egy napijegy, ami kevesebb mint fele a prémium síterepek árainak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

