Bombasztikus javaslat érkezett: jöhet a 170 ezer forintos minimálnyugdíj?

A mindenkori létminimum összegével megegyező, 2025-ben havi 170 ezer forintos állampolgári alapnyugdíj bevezetését szorgalmazza az Egyensúly Intézet. A független agytröszt szakértői emellett a vegyes (félig infláció-, félig bérkövető) indexálás újbóli bevezetésével javítanák a nyugdíjasok relatív anyagi pozícióját a társadalmon belül, sőt, megtakarítási fedezetű nyugdíjpillér felépítését is javasolják.

2025-ben a létminimum fenntartásához szükséges havi összeg 174 ezer forint, jelenleg mintegy 850 ezer nyugdíjas részesül ennél alacsonyabb összegű ellátásban, 180 ezer fő pedig havi 100 ezer forintnál is kevesebb juttatást kap – hívja fel a figyelmet az Egyensúly Intézet a decemberben megjelentetett, Magyarország-kézikönyv című szakpolitikai tanulmánygyűjteményben.

Az agytröszt hozzáteszi: a jövedelmi skála másik végén 77 ezer olyan nyugdíjas is van, akiknek a nyugdíja eléri a havi 500 ezer forintot.

A nyugdíjak ilyen szintű egyenlőtlensége az intézet szakértői szerint szociális és fenntarthatósági kérdéseket is felvet, hiszen széles rétegek nem jutnak a méltó megélhetést fedező bevételhez, miközben az időskori szegénység hosszú távon a szociális és egészségügyi rendszert is egyre inkább megterheli. Ráadásul a kiugróan magas nyugdíjak növelik a rendszer feszültségeit, a kifizetésük a források jelentős részét felemészti.

Jelen tudásunk szerint a demográfiai folyamatok eredményeképpen a 65 évnél idősebb magyarok aránya a mostani 22%-ról tíz éven belül 25%-ra, húsz éven belül 27%-ra fog emelkedni a társadalomban – figyelmeztet az Egyensúly Intézet.

Az elöregedés és a népességfogyás következtében 2050-re akár 1,6 millió fővel kevesebb aktív munkavállaló lehet az országban, míg a nyugdíjasok száma több százezer fővel emelkedhet.

A nyugdíjkorhatár emelése azonban egyáltalán nem mondható problémamentes megoldásnak, lévén a magyarok várható élettartama az egyik legalacsonyabb az EU-ban, így a magyar idősek kirívóan rövid ideig élvezhetik a nyugdíjas éveiket.

A problémaegyüttesből az intézet szerint hosszú távon három lehetséges irány rajzolódik ki:

az adófizető munkavállalók terheinek növekedése,

a nyugdíjak relatív leszakadása,

vagy mindezt elkerülendő az egyre nagyobb állami költekezés a nyugdíjrendszer fenntartására – más közfunkciók rovására.

A nyugdíjak vásárlóértéke a kutatóintézet megállapítása szerint jelenleg alacsonynak mondható, az átlagnyugdíj 244 ezer forint, a mediánnyugdíj 216 ezer forint volt az idei év közepén. Az inflációkövető nyugdíjemelési módszer okán a nyugdíjasok reáljövedelme nem tud lépést tartani a gazdaságban megképződő más típusú jövedelmek (pl. bérek) reálnövekedésével, így folyamatos a nyugdíjak relatív leszakadása.

2010-ben az átlagnyugdíj elérte a nettó átlagbér 75%-át, mostanra ez az arány alig 50%, és még a 13. havi juttatás figyelembevételével sem éri el a 60%-ot – mutat rá az Egyensúly Intézet.

A magyar nyugdíjrendszer strukturális problémáinak megoldására a szakértők konkrét javaslatcsomaggal állnak elő:

javasolják a létminimum összegével megegyező nagyságú állampolgári alapnyugdíj általános bevezetését minden nyugdíjas korú magyar ember számára (az alapnyugdíj összege 2025-ben havi 170 ezer forint lehetne, függetlenül az egyéni járulékfizetői "teljesítménytől");

általános bevezetését minden nyugdíjas korú magyar ember számára (az alapnyugdíj összege 2025-ben havi 170 ezer forint lehetne, függetlenül az egyéni járulékfizetői "teljesítménytől"); visszavezetnék a vegyes (köznyelvi nevén "svájci") indexálást: a nyugdíjemelés mértékét 50%-ban az inflációhoz, 50%-ban a bérek emelkedéséhez kötnék;

a nyugdíjemelés mértékét 50%-ban az inflációhoz, 50%-ban a bérek emelkedéséhez kötnék; az egyéni nyugdíjszámításban pótlékkal jutalmaznák a hosszabb szolgálati időt, például oly módon, hogy legalább 40 évnyi szolgálati idő esetén +5 százalékkal, 45 évnyi szolgálati idő fölött pedig +10 százalékkal növelnék az induló nyugdíjat;

például oly módon, hogy legalább 40 évnyi szolgálati idő esetén +5 százalékkal, 45 évnyi szolgálati idő fölött pedig +10 százalékkal növelnék az induló nyugdíjat; megfontolásra javasolják a dán nyugdíjkorhatár-stratégiát, ahol az öregségi nyugdíjkorhatár a 60 éves korban várható élettartam figyelembevételével automatikusan, politikai döntéshozatal nélkül változik;

ahol az öregségi nyugdíjkorhatár a 60 éves korban várható élettartam figyelembevételével automatikusan, politikai döntéshozatal nélkül változik; a folyó finanszírozású, egyenlő juttatást biztosító alapnyugdíj-pillér mellett felépítenék a megtakarítási nyugdíjpillért, melynek keretein belül a bérek meghatározott százalékát virtuális egyéni számlákon könyvelnék el, és a megtakarításhoz az életkor előrehaladtával egyre könnyebb lenne a hozzáférés.

A kutatóintézet hangsúlyozza: a nyugdíjrendszer megerősítése során számos szempontra kell egyszerre tekintettel lenni, úgymint a fenntarthatóságra, a nyugdíjasok életszínvonalára és az egymást követő nemzedékek közti igazságosságra.

