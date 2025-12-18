Bombasztikus javaslat érkezett: jöhet a 170 ezer forintos minimálnyugdíj?

2025-ben a létminimum fenntartásához szükséges havi összeg 174 ezer forint, jelenleg mintegy 850 ezer nyugdíjas részesül ennél alacsonyabb összegű ellátásban, 180 ezer fő pedig havi 100 ezer forintnál is kevesebb juttatást kap – hívja fel a figyelmet az Egyensúly Intézet a decemberben megjelentetett, Magyarország-kézikönyv című szakpolitikai tanulmánygyűjteményben.
Az agytröszt hozzáteszi: a jövedelmi skála másik végén 77 ezer olyan nyugdíjas is van, akiknek a nyugdíja eléri a havi 500 ezer forintot.
A nyugdíjak ilyen szintű egyenlőtlensége az intézet szakértői szerint szociális és fenntarthatósági kérdéseket is felvet, hiszen széles rétegek nem jutnak a méltó megélhetést fedező bevételhez, miközben az időskori szegénység hosszú távon a szociális és egészségügyi rendszert is egyre inkább megterheli. Ráadásul a kiugróan magas nyugdíjak növelik a rendszer feszültségeit, a kifizetésük a források jelentős részét felemészti.
Jelen tudásunk szerint a demográfiai folyamatok eredményeképpen a 65 évnél idősebb magyarok aránya a mostani 22%-ról tíz éven belül 25%-ra, húsz éven belül 27%-ra fog emelkedni a társadalomban – figyelmeztet az Egyensúly Intézet.
Az elöregedés és a népességfogyás következtében 2050-re akár 1,6 millió fővel kevesebb aktív munkavállaló lehet az országban, míg a nyugdíjasok száma több százezer fővel emelkedhet.
A nyugdíjkorhatár emelése azonban egyáltalán nem mondható problémamentes megoldásnak, lévén a magyarok várható élettartama az egyik legalacsonyabb az EU-ban, így a magyar idősek kirívóan rövid ideig élvezhetik a nyugdíjas éveiket.
A problémaegyüttesből az intézet szerint hosszú távon három lehetséges irány rajzolódik ki:
- az adófizető munkavállalók terheinek növekedése,
- a nyugdíjak relatív leszakadása,
- vagy mindezt elkerülendő az egyre nagyobb állami költekezés a nyugdíjrendszer fenntartására – más közfunkciók rovására.
A nyugdíjak vásárlóértéke a kutatóintézet megállapítása szerint jelenleg alacsonynak mondható, az átlagnyugdíj 244 ezer forint, a mediánnyugdíj 216 ezer forint volt az idei év közepén. Az inflációkövető nyugdíjemelési módszer okán a nyugdíjasok reáljövedelme nem tud lépést tartani a gazdaságban megképződő más típusú jövedelmek (pl. bérek) reálnövekedésével, így folyamatos a nyugdíjak relatív leszakadása.
2010-ben az átlagnyugdíj elérte a nettó átlagbér 75%-át, mostanra ez az arány alig 50%, és még a 13. havi juttatás figyelembevételével sem éri el a 60%-ot – mutat rá az Egyensúly Intézet.
A magyar nyugdíjrendszer strukturális problémáinak megoldására a szakértők konkrét javaslatcsomaggal állnak elő:
- javasolják a létminimum összegével megegyező nagyságú állampolgári alapnyugdíj általános bevezetését minden nyugdíjas korú magyar ember számára (az alapnyugdíj összege 2025-ben havi 170 ezer forint lehetne, függetlenül az egyéni járulékfizetői "teljesítménytől");
- visszavezetnék a vegyes (köznyelvi nevén "svájci") indexálást: a nyugdíjemelés mértékét 50%-ban az inflációhoz, 50%-ban a bérek emelkedéséhez kötnék;
- az egyéni nyugdíjszámításban pótlékkal jutalmaznák a hosszabb szolgálati időt, például oly módon, hogy legalább 40 évnyi szolgálati idő esetén +5 százalékkal, 45 évnyi szolgálati idő fölött pedig +10 százalékkal növelnék az induló nyugdíjat;
- megfontolásra javasolják a dán nyugdíjkorhatár-stratégiát, ahol az öregségi nyugdíjkorhatár a 60 éves korban várható élettartam figyelembevételével automatikusan, politikai döntéshozatal nélkül változik;
- a folyó finanszírozású, egyenlő juttatást biztosító alapnyugdíj-pillér mellett felépítenék a megtakarítási nyugdíjpillért, melynek keretein belül a bérek meghatározott százalékát virtuális egyéni számlákon könyvelnék el, és a megtakarításhoz az életkor előrehaladtával egyre könnyebb lenne a hozzáférés.
A kutatóintézet hangsúlyozza: a nyugdíjrendszer megerősítése során számos szempontra kell egyszerre tekintettel lenni, úgymint a fenntarthatóságra, a nyugdíjasok életszínvonalára és az egymást követő nemzedékek közti igazságosságra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Szédületes aukciós világrekord született a design tárgyak kategóriájában
31,4 millió dollárért cserélt gazdát a víziló.
Miért nem érezzük az erősebb forintot a bőrünkön?
Az árakban még nem jelent meg az erősebb árfolyam.
Forradalmi változás jöhet a fogyókúrában: egyetlen tabletta kiválthatja az injekciókat
Sikeresek voltak a tesztek.
NGM: átlépte a 15 ezer igénylést a fix 3%-os kkv-hitel
Minden várakozást felülmúl a céges kereslet.
Bezuhant az amerikai infláció
Megnyugodthat a Fed.
Nagy változás jön Magyarország és Ausztria határain – módosítják a határátlépési rendet
Előkerült a kormányzati lista, amely mindent megváltoztathat.
Kíméletlenül lecsapott az ukrán hírszerzés: MiG-31-es és csúcsmodern légvédelmi eszközök is az orosz veszteséglistán
Hatalmas károkról számoltak be.
Az MI hatása a felsőoktatásra
A mesterséges intelligencia egyre fontosabb szerepet játszik a felsőoktatásban, ugyanakkor új etikai és pedagógiai kihívásokat is felvet.
"Az európai autóiparnak befellegzett" - Terveknek becézett álmok Londonból
A védelmi cégeknél teljes eufória uralkodott: az egymásra licitálás és a "jövőbeli tervek"-nek becézett álmok dédelgetése. De az autóipar képviselői feszültek voltak: szerintük az eur
Tervezett eladások
Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni. Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu
Mindenki CEO akar lenni
Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Albérlet: mikor tesz ki a tulaj, hogy legyen a lányának hol laknia?
Az albérlet vagy lakásvásárlás egy pénzügyi dilemma, miért fizessem másnak az bérleti díjat? Emellett a tulajdonos bármikor felmondhatja a szerződést, vagyis új lakóhelyet kell keresni. E
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.
Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?
A szerdai Checklistben Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdeztük.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.