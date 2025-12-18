Kína a vámok ellenére is tovább terjeszkedik az USA-ban

2025-ben több vállalat – köztük a Labubu játékokat gyártó Pop Mart, a Miniso, az Anta sportruházati óriás és az Urban Revivo gyorsdivatmárka – új amerikai üzletek nyitását vagy meglévő hálózatának bővítését jelentette be. Mindezt annak ellenére teszik, hogy az Egyesült Államok magas vámokat vet ki a kínai termékekre, és egyre gyakrabban esik szó a két gazdaság szétválásáról.
A 2023-ban, a Covid-járvány után kibontakozó trend 2025-ben tovább gyorsult, mivel a pangó belföldi fogyasztás arra ösztönözte a kínai vállalatokat, hogy agresszívebben forduljanak a külföldi piacok felé.
Az Urban Revivo – amelyet gyakran "Kína Zarájának" neveznek – márciusban nyitotta meg New York-i zászlóshajó üzletét. Leo Li, az anyavállalat vezérigazgatója szerint egy olyan divatfővárosban való jelenlét, mint New York, lakmuszpapírja lehet a szélesebb körű nemzetközi sikernek. "Még csak a piacra lépés korai szakaszában vagyunk. Folyamatosan bővítenünk kell, és nyereségessé kell válnunk ahhoz, hogy valódi sikerről beszélhessünk" – mondta a Reutersnek.
A hírügynökség összesítése szerint 2025-ben számos kínai márka – köztük teaházláncok és a Luckin Coffee – is megnyitotta első amerikai üzletét. Az Anta hamarosan Beverly Hillsben nyit boltot, a Miniso pedig tavaly szeptemberig már 421 észak-amerikai üzletet működtetett.
A Pop Mart, amely 2023-ban jelent meg az Egyesült Államokban, 2025 közepére már 41 üzletet üzemeltetett, és gyors további terjeszkedést tervez.
Az amerikai piac hatalmas, és rendkívül erős a vásárlóereje
– jelentette ki Vang Ning vezérigazgató a féléves eredmények ismertetésekor. A vállalat Észak-Amerikában ezer százalékot meghaladó növekedést ért el.
Az Egyesült Államokat megcélzó márkák már a rendkívül kiélezett versennyel jellemezhető kínai piacon is sikeresnek bizonyultak. Ha az amerikai piacon is beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, lényegesen magasabb haszonkulcsot érhetnek el, mint Ázsiában.
Sok kínai cég azt mondja: Kínában nőttünk fel, hatalmas verseny és állandó nyomás közepette, és ha ugyanezt csináljuk Amerikában, négyszer annyi pénzt kereshetünk
– magyarázta Gabor Holch, az East-West Leadership tanácsadó cég alapítója.
Az elemzők szerint a fiatalabb, árérzékeny nyugati fogyasztók – akik már most is vásárolnak a Sheinen és a Temun – jelentik a legvalószínűbb célcsoportot. "A kínai márkák ma megfizethetőbb alternatívaként pozicionálják magukat, miközben megbízhatóságot építenek. Próbált már kínai futócipőt? Jók" – mondta Ivan Su, a Morningstar elemzője.
Az Anta, amely piaci részesedés alapján Kína legnagyobb sportruházati márkája, már megelőzi a Nike-ot és az Adidast. Andreas Döring, a frankfurti Union Investment portfóliómenedzsere szerint a vállalat alacsonyabb áraival nyerheti meg a globális fogyasztókat.
A szélesebb körű amerikai terjeszkedés ugyanakkor komoly kihívásokat is tartogat, mivel ezek a márkák hazájukon kívül egyelőre kevéssé ismertek. Az Anta Beverly Hills-i üzlete és az amerikai kosárlabdasztárok – például Kyrie Irving – szponzorálása elsősorban a márkaismertség növelését célozza.
"Inkább a bizalomépítésről van szó egy új piacon, mintsem arról, hogy teljes erőbedobással akarnának betörni az Egyesült Államokba" – mondta Sagar Thanki, a londoni Guinness Global Investors portfóliómenedzsere.
Az ár és az új márkák frissessége azonban így is meggyőzhet néhány fiatalabb vásárlót. "A Zarának kifinomultabb a vásárlóközönsége" – jegyezte meg az 50 éves Trina Jackson, aki a múlt héten látogatott el az Urban Revivo New York-i üzletébe. "De az árhoz képest itt jobb a minőség."
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
