Kína a vámok ellenére is tovább terjeszkedik az USA-ban
Kína a vámok ellenére is tovább terjeszkedik az USA-ban

A magasabb haszonkulcs reményében egyre több kínai fogyasztói márka próbál betörni az amerikai piacra, hogy ellensúlyozza a hazai kereslet gyengülését – adott hírt a Reuters. Ebből is látszik, hogy a sokak által várt változás, hogy a kínai lakosság elkezdjen érdemben fogyasztani, még gyerekcipőben jár.

2025-ben több vállalat – köztük a Labubu játékokat gyártó Pop Mart, a Miniso, az Anta sportruházati óriás és az Urban Revivo gyorsdivatmárka – új amerikai üzletek nyitását vagy meglévő hálózatának bővítését jelentette be. Mindezt annak ellenére teszik, hogy az Egyesült Államok magas vámokat vet ki a kínai termékekre, és egyre gyakrabban esik szó a két gazdaság szétválásáról.

A 2023-ban, a Covid-járvány után kibontakozó trend 2025-ben tovább gyorsult, mivel a pangó belföldi fogyasztás arra ösztönözte a kínai vállalatokat, hogy agresszívebben forduljanak a külföldi piacok felé.

Az Urban Revivo – amelyet gyakran "Kína Zarájának" neveznek – márciusban nyitotta meg New York-i zászlóshajó üzletét. Leo Li, az anyavállalat vezérigazgatója szerint egy olyan divatfővárosban való jelenlét, mint New York, lakmuszpapírja lehet a szélesebb körű nemzetközi sikernek. "Még csak a piacra lépés korai szakaszában vagyunk. Folyamatosan bővítenünk kell, és nyereségessé kell válnunk ahhoz, hogy valódi sikerről beszélhessünk" – mondta a Reutersnek.

A hírügynökség összesítése szerint 2025-ben számos kínai márka – köztük teaházláncok és a Luckin Coffee – is megnyitotta első amerikai üzletét. Az Anta hamarosan Beverly Hillsben nyit boltot, a Miniso pedig tavaly szeptemberig már 421 észak-amerikai üzletet működtetett.

A Pop Mart, amely 2023-ban jelent meg az Egyesült Államokban, 2025 közepére már 41 üzletet üzemeltetett, és gyors további terjeszkedést tervez.

Az amerikai piac hatalmas, és rendkívül erős a vásárlóereje

– jelentette ki Vang Ning vezérigazgató a féléves eredmények ismertetésekor. A vállalat Észak-Amerikában ezer százalékot meghaladó növekedést ért el.

Az Egyesült Államokat megcélzó márkák már a rendkívül kiélezett versennyel jellemezhető kínai piacon is sikeresnek bizonyultak. Ha az amerikai piacon is beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, lényegesen magasabb haszonkulcsot érhetnek el, mint Ázsiában.

Sok kínai cég azt mondja: Kínában nőttünk fel, hatalmas verseny és állandó nyomás közepette, és ha ugyanezt csináljuk Amerikában, négyszer annyi pénzt kereshetünk

– magyarázta Gabor Holch, az East-West Leadership tanácsadó cég alapítója.

Az elemzők szerint a fiatalabb, árérzékeny nyugati fogyasztók – akik már most is vásárolnak a Sheinen és a Temun – jelentik a legvalószínűbb célcsoportot. "A kínai márkák ma megfizethetőbb alternatívaként pozicionálják magukat, miközben megbízhatóságot építenek. Próbált már kínai futócipőt? Jók" – mondta Ivan Su, a Morningstar elemzője.

Az Anta, amely piaci részesedés alapján Kína legnagyobb sportruházati márkája, már megelőzi a Nike-ot és az Adidast. Andreas Döring, a frankfurti Union Investment portfóliómenedzsere szerint a vállalat alacsonyabb áraival nyerheti meg a globális fogyasztókat.

A szélesebb körű amerikai terjeszkedés ugyanakkor komoly kihívásokat is tartogat, mivel ezek a márkák hazájukon kívül egyelőre kevéssé ismertek. Az Anta Beverly Hills-i üzlete és az amerikai kosárlabdasztárok – például Kyrie Irving – szponzorálása elsősorban a márkaismertség növelését célozza.

"Inkább a bizalomépítésről van szó egy új piacon, mintsem arról, hogy teljes erőbedobással akarnának betörni az Egyesült Államokba" – mondta Sagar Thanki, a londoni Guinness Global Investors portfóliómenedzsere.

Az ár és az új márkák frissessége azonban így is meggyőzhet néhány fiatalabb vásárlót. "A Zarának kifinomultabb a vásárlóközönsége" – jegyezte meg az 50 éves Trina Jackson, aki a múlt héten látogatott el az Urban Revivo New York-i üzletébe. "De az árhoz képest itt jobb a minőség."

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

