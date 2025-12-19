Dani Rodrik: Új világrend épül, de nem Trump építi

A poszt-neoliberális konszenzus már itt van, de ne keressük Donald Trump amerikai elnök politikájában. A legjobb, ami Trump gazdasági megközelítéséről elmondható, hogy az a poszt-neoliberális átmenet kísérleti szakasza. A jó hír az, hogy a jövőbeli döntéshozóknak nem kell majd sokat keresgélniük az új vezérelveket.

A neoliberalizmussal szembeni egy évtizednyi ellenreakció után itt az ideje, hogy ne csak azt fogadjuk el, hogy a neoliberalizmus véget ért, hanem azt is, hogy egy új konszenzus veszi át a helyét. Figyelemre méltó az a jelenség, hogy az Egyesült Államokban a bal- és jobboldal jelentős részei egyetértésre jutottak a gazdaságpolitika fő körvonalait illetően. Az egyetemeken és az agytrösztökben folyó vitákat ma már egy olyan közös felfogás vezérli, amely jelentősen eltér az elmúlt 50 év neoliberális ortodoxiájától.

Az új konszenzus első eleme annak felismerése, hogy a gazdasági hatalom koncentrációja túlzott mértékűvé vált. Az ezzel kapcsolatos aggodalomnak különböző csoportok különböző formában adnak hangot. Egyesek közvetlenül a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenség és annak a politikára gyakorolt káros hatása miatt panaszkodnak. Mások a piaci erőfölény és annak a versenyre gyakorolt káros következményei miatt aggódnak. Megint mások szerint a fő probléma a pénzügyi szektor gazdaságon belüli egyre nagyobb térnyerése, valamint a gazdasági és társadalmi prioritások azzal járó torzulása.

A javasolt gyógymódok is eltérőek, a vagyonadóktól kezdve a trösztellenes szabályok szigorú betartatásán át a politikai kampányok finanszírozásának reformjáig. A vállalati, pénzügyi és technológiai elitek gazdasági és politikai hatalmának megfékezésére irányuló törekvés azonban széleskörben elterjedt, és egyesíti Bernie Sanders amerikai szenátor progresszív támogatóit az olyan populistákkal, mint a podcaster és korábbi Trump-tanácsadó Steve Bannon.