Tömegek indultak meg karácsony előtt: több magyarországi autópályán is megbénult a forgalom
Rendkívül erős a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom az M1-es autópálya – M0-s autóút – M5-ös autópálya – M43-as autópálya útvonalon – írja az Útinform.

A Nyugat-Európában élő kelet-európai vendégmunkások nagy része karácsony előtt rendszerint hazatér, hogy hazájában ülje meg az ünnepeket. Ilyenkor általában jelentős torlódások alakulnak ki az M1-es és az M5-ös autópályán, de más nyugat-keleti irányú útvonalakon is.

Az Útinform szerint

az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy, azaz a 60-as és a 21-es km között is szakaszosan torlódik a forgalom.

Baleset is nehezíti a közlekedést vasárnap délelőtt. A 4-es főúton, Fegyvernek térségében, egy személygépjármű és egy tehergépjármű összeütközött. A 131-es km-nél a forgalom félpályán halad.

