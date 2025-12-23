Nagy Márton a magyar gazdaságot sújtó két erős függőségről és a pénzügyi védőpajzsról vallott

A magyar gazdaság helyzetét egyszerre külső sokkokkal terhelt, válságkezelő pályaként írta le Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek adott interjújában, amelyet háborús környezet, gyenge külső kereslet és pénzügyi nyomás alakít. Részletesen beszélt a várt növekedési fordulat elmaradásának okairól, a német gazdaság elhúzódó válságáról és annak magyar hatásairól, valamint a gazdaság erős járműipari és exportfüggéséről. Kitért a költségvetési politika logikájára, a lakosság védelmére építő modellre, a reálbérek és reáljövedelmek alakulására, illetve a növekedési előrejelzéseket ért kritikákra is. Az interjú fontos témája volt az energiapolitika, az energiafüggőség költségei, valamint a napelemekre, Paks II.-re és az energiatárolásra épülő hosszabb távú stratégia. Nagy Márton emellett beszélt az uniós források körüli vitákról, az ezekhez kapcsolódó politikai konfliktusokról, valamint az amerikai irányú pénzügyi és kereskedelmi együttműködés lehetőségeiről mint kockázatcsökkentő alternatívákról.

A magyar gazdaság jelenlegi teljesítményét alapvetően külső tényezők korlátozzák, miközben a kormány egy háborús környezetben kénytelen válságkezelő gazdaságpolitikát folytatni – mondta el Nagy Márton az Indexnek adott interjújában. A nemzetgazdasági miniszter szerint a Brüsszelből érkező forrásfeltételek politikai zsarolásként értelmezhetők, és ilyen körülmények között a kormány nem mondhat le saját gazdaság- és társadalompolitikai döntéseiről. Úgy fogalmazott, hogy

egyszerre kell ellenszélben, gyenge külső kereslet mellett és pénzügyi nyomás alatt működtetni a gazdaságot.

A miniszter részletesen beszélt arról is, miért maradt el az előzetesen várt „repülőrajt”. Elmondása szerint

a 3–6 százalékos növekedési sáv nem volt irreális, mert a belső kereslet önmagában képes lenne érdemben hozzájárulni a GDP bővüléséhez.

A probléma ott keletkezett, hogy a német gazdaság a várakozásokkal ellentétben nem kapaszkodott vissza, hanem újra recesszióba süllyedt, ami elvitte a külső keresletből származó növekedési hozzájárulást. Szerinte ha a kormány nem védené a lakosságot a reálbérek emelésén keresztül, a gazdaság nem stagnálna, hanem visszaesne.

A német gazdaság helyzetéről Nagy Márton azt mondta, hogy annak mélységét korábban gyakorlatilag senki nem látta előre. A miniszter szerint három egymást követő gyenge év olyan jelenség Németországban, amelyre a második világháború óta nem volt példa. Úgy látja, hogy érdemi fordulat legkorábban 2026-ban jöhet, részben a német költségvetési lazítás, részben a nagy infrastrukturális programok miatt, amelyek idővel a magyar beszállítókhoz is lecsoroghatnak.

A magyar gazdaság szerkezeti problémáit a miniszter nem tagadta, és elismerte, hogy kialakult egy erős függés a német gazdaságtól és a járműipartól.

Ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy az elektromos átállás idején nem volt reális opció az autóipar elengedése, mert az a teljes ipari bázis leépüléséhez vezetett volna. A keleti beruházások szerinte nem önmagukban jelentenek problémát, hanem abban az értelemben, hogy végső soron továbbra is a német piacra termelnek.

Nagy Márton szerint a kormány feladata most az, hogy új növekedési lábakat építsen ki, miközben megőrzi a meglévő ipari kapacitásokat. Ennek részeként a szolgáltatások, a logisztika, az élelmiszer- és gyógyszeripar, valamint a hadiipar fejlesztését említette.

A duális gazdaság problémáját is kezelni kell, vagyis csökkenteni kell a különbséget a multinacionális cégek és a hazai kkv-k között, növelve a hazai hozzáadott értéket és a beszállítói arányt.

A növekedési előrejelzések elmaradásával kapcsolatos kritikákra a miniszter úgy reagált, hogy a kormányzati prognózisok nem lógtak ki a piaci várakozások közül. Állítása szerint a banki elemzők és kutatóintézetek is hasonló pályákat vázoltak fel, és a tévedés oka nem szakmai hiba, hanem a nem teljesülő külső feltételek voltak. Külön kiemelte, hogy a háború elhúzódása és a német gazdaság gyengesége olyan tényezők, amelyek minden előrejelzést felülírtak.

A költségvetés helyzetéről Nagy Márton azt mondta, hogy

az alacsonyabb növekedés nem okozott arányos bevételkiesést, mert a visszaesés elsősorban a beruházásokat érintette, nem a fogyasztást.

A lakossághoz kötődő adóbevételek időarányosan jól teljesülnek, miközben a vállalati oldalon látszik a gyengélkedés. Szerinte ez azt mutatja, hogy a lakosság védelme rövid távon sikeres volt, még ha a vállalati szektor nehéz helyzetben is van.

A reálbérek és reáljövedelmek alakulásáról a miniszter számszerű adatokat hozott, és azt állította, hogy az elmúlt években ezek az Európai Unió egyik leggyorsabb ütemében emelkedtek. Úgy érvelt, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt az alacsonyabb jövedelműeknél gyorsabb volt a növekedés, ami szerinte cáfolja az olló szétnyílásáról szóló állításokat. A kormány ezért úgy látja, hogy a jövedelmi folyamatok összességében stabilak.

Az árrésstopról szólva Nagy Márton azt mondta, hogy a kormány beavatkozása nem ideológiai kérdés, hanem válasz egy piaci torzulásra, amelyet a szereplők önmaguktól nem korrigáltak. Értelmezése szerint ott, ahol nincs valódi verseny és extraprofit jelenik meg, a piac nem képes önszabályozásra, ezért az államnak kötelessége beavatkozni a fogyasztók védelmében.

A miniszter nem tekinti adottnak, hogy az árréscsökkentést automatikusan ki kellene vezetni, inkább azt hangsúlyozta, hogy a rendszert át kell dolgozni, és hosszabb távú megállapodások irányába lehet elmozdulni a piaci szereplőkkel.

Úgy fogalmazott, hogy bizonyos helyzetekben a piac követése helyett annak vezetése a gazdaságpolitika feladata, és az árrésstop ennek a szemléletnek egy konkrét példája.

Az energiapolitikát Nagy Márton a versenyképesség alapfeltételeként írta le, és azt mondta, hogy a háború egyik legnagyobb tanulsága az energiafüggőség költsége volt. Felidézte, hogy egyetlen év alatt több milliárd eurónyi forrás tűnt el az energiaszámlán keresztül a gazdaságból.

Ennek kezelésére a kormány a termelési kapacitások bővítésére, a napelemes rendszerekre, Paks II.-re és az energiatárolás gyors fejlesztésére építi a stratégiát.

Az interjúban Nagy Márton kitért arra is, hogy a miniszterelnök és Donald Trump amerikai államfő között folytatott tárgyalások nyomán egy úgynevezett amerikai pénzügyi „védőpajzs” körvonalazódik Magyarország számára, amelynek része lehet egy szabad vámszövetségi megállapodás is. Mint ismert, a novemberi találkozó után Orbán Viktor ezt 10-20 milliárd dollár értékű megállapodásnak nevezte, de a részleteit nem ismertette. Míg Donald Trump egy december eleji interjúban azt mondta, hogy ugyan a magyar kormányfő kért tőle egy ilyet, de nem ígért ilyet.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 09. Donald Trump: Nem ígértem pénzügyi védőpajzsot Orbán Viktornak

Most Nagy Márton hangsúlyozta, hogy

nem egyetlen konkrét konstrukcióról van szó, hanem több, egymást erősítő pénzügyi és kereskedelmi eszközről, amelyek célja az amerikai–magyar gazdasági kapcsolatok elmélyítése.

Szerinte ebbe beletartozik a Szabad Vámszövetség kérdése, de ennél fontosabb a fejlesztési hitelezés, például a magyar EXIM és az amerikai EXIM együttműködése. A cél az, hogy minden Amerikából érkező nagyobb beszerzés – legyen az hadiipari vagy energetikai – mögé olcsó finanszírozás társuljon. Emellett vizsgáljuk egy swapline lehetőségét is.

Felvetette egy esetleges devizaswap-megállapodás lehetőségét is, amely szerinte tovább erősíthetné Magyarország pénzügyi mozgásterét egy bizonytalan nemzetközi környezetben, miközben hangsúlyozta:

ezek az alternatívák nem az uniós források kiváltását, hanem a kockázatok csökkentését szolgálják

Az uniós forrásokkal kapcsolatban a miniszter azt hangsúlyozta, hogy Magyarország pénzügyi értelemben már nem jut érdemi nettó többlethez az EU-ból, ha az agrártámogatásokat levonjuk. Szerinte Brüsszel politikai feltételekhez köti a forrásokat, amit a kormány zsarolásként értelmez. Úgy fogalmazott, hogy a kabinet nem hajlandó pénzért feladni döntéseit,

ezért alternatív finanszírozási lehetőségeket is keres, miközben arra számít, hogy a vitatott uniós források végül felszabadulnak.

Címlapkép forrása: Portfolio